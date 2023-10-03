https://sputniknews.com.tr/20231003/ukrayna-ordusu-lugansktaki-yerlesimleri-misket-bombalariyla-mayinliyor-1075979219.html

Ukrayna ordusu, Lugansk'taki yerleşimleri misket bombalarıyla mayınlıyor

Ukrayna ordusu, Lugansk'taki yerleşimleri misket bombalarıyla mayınlıyor

Ukraynalı askerlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) kesişme hattında bulunan yerleşimleri misket bombalarıyla uzaktan mayınladığı belirtildi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T14:43+0300

2023-10-03T14:43+0300

2023-10-03T14:43+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Batı Askeri Grubu 1. Tank Kuvveti İstihkam Birliği'nin 'Kelvin' lakaplı komutanı, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun LHC'deki yerleşimleri misket bombalarıyla uzaktan mayınladığını ifade etti.Kelvin, "Bu, misket bombasının patlamamış parçası. Düşman, sivillerin yaşadığı yerleşim bölgesine yoğun bir şekilde saldırıyor. Bombardıman sırasında patlamayan bombaların bir kısmı yere düştü ve patlamadan orada kalıyor" dedi.Yerleşim yerinde şarapnel ve patlayıcılarla dolan maddelerin tehlike arz ettiğini belirten Kelvin, zira bunların dokunulduğunda infilak edebileceğini söyledi.Rus komutan, "Yerleşim yerlerindeki meskun mahalleler bu şekilde mayınlanıyor ve böylece sivil nüfusa yönelik tehdit oluşuyor" vurgusu da yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231003/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-misket-bombali-saldiri-1075975347.html

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