https://sputniknews.com.tr/20231003/ukrayna-ordusu-lugansktaki-yerlesimleri-misket-bombalariyla-mayinliyor-1075979219.html
Ukrayna ordusu, Lugansk'taki yerleşimleri misket bombalarıyla mayınlıyor
Ukrayna ordusu, Lugansk'taki yerleşimleri misket bombalarıyla mayınlıyor
Ukraynalı askerlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) kesişme hattında bulunan yerleşimleri misket bombalarıyla uzaktan mayınladığı belirtildi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T14:43+0300
2023-10-03T14:43+0300
2023-10-03T14:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
tank
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Batı Askeri Grubu 1. Tank Kuvveti İstihkam Birliği'nin 'Kelvin' lakaplı komutanı, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun LHC'deki yerleşimleri misket bombalarıyla uzaktan mayınladığını ifade etti.Kelvin, "Bu, misket bombasının patlamamış parçası. Düşman, sivillerin yaşadığı yerleşim bölgesine yoğun bir şekilde saldırıyor. Bombardıman sırasında patlamayan bombaların bir kısmı yere düştü ve patlamadan orada kalıyor" dedi.Yerleşim yerinde şarapnel ve patlayıcılarla dolan maddelerin tehlike arz ettiğini belirten Kelvin, zira bunların dokunulduğunda infilak edebileceğini söyledi.Rus komutan, "Yerleşim yerlerindeki meskun mahalleler bu şekilde mayınlanıyor ve böylece sivil nüfusa yönelik tehdit oluşuyor" vurgusu da yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-misket-bombali-saldiri-1075975347.html
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ukrayna krizi, ukrayna, tank, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya, rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi, ukrayna, tank, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya, rusya silahlı kuvvetleri
Ukrayna ordusu, Lugansk'taki yerleşimleri misket bombalarıyla mayınlıyor
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Ukraynalı askerlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) kesişme hattında bulunan yerleşimleri misket bombalarıyla uzaktan mayınladığı belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Batı Askeri Grubu 1. Tank Kuvveti İstihkam Birliği'nin 'Kelvin' lakaplı komutanı, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun LHC'deki yerleşimleri misket bombalarıyla uzaktan mayınladığını ifade etti.
Kelvin, "Bu, misket bombasının patlamamış parçası. Düşman, sivillerin yaşadığı yerleşim bölgesine yoğun bir şekilde saldırıyor. Bombardıman sırasında patlamayan bombaların bir kısmı yere düştü ve patlamadan orada kalıyor" dedi.
Yerleşim yerinde şarapnel ve patlayıcılarla dolan maddelerin tehlike arz ettiğini belirten Kelvin, zira bunların dokunulduğunda infilak edebileceğini söyledi.
Rus komutan, "Yerleşim yerlerindeki meskun mahalleler bu şekilde mayınlanıyor ve böylece sivil nüfusa yönelik tehdit oluşuyor" vurgusu da yaptı.