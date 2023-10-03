https://sputniknews.com.tr/20231003/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-misket-bombali-saldiri-1075975347.html

Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına misket bombalı saldırı

Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına misket bombalı saldırı

Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ndeki bir köy, Kiev'e bağlı güçler tarafından misket bombalarıyla vuruldu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T11:06+0300

2023-10-03T11:06+0300

2023-10-03T11:07+0300

ukrayna krizi

bryansk

bryansk valiliği

ukrayna

ukrayna krizi

iha

insansız hava aracı (iha)

rusya

misket bombası

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102009/73/1020097349_0:193:3535:2181_1920x0_80_0_0_67bfa4bc07c47484996f0a4d17d253b4.jpg

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Klimovo köyüne misket bombalarıyla saldırdığını belirtti.Saldırılar sonucunda birkaç konutun ve çeşitli yapının hasar aldığını anlatan Bogomaz, yaralı bulunmadığının altını çizdi.Bogomaz, saldırının oluşturduğu hasarın tespiti için Klimovo köyünde çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.'1 İHA vuruldu'Bununla beraber Bogomaz, Bryansk Bölgesi'nin Trubçevskiy mevkii semalarında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.Yaralı ve yıkım bulunmadığını söyleyen Bogomaz, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230726/muhimmat-yok-diyen-abdden-ukraynaya-misket-bombasi-bu-mantikla-nukleer-silah-da-verilebilir-1074021808.html

bryansk

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bryansk, bryansk valiliği, ukrayna, ukrayna krizi, iha, insansız hava aracı (iha), rusya, misket bombası, saldırı