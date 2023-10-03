https://sputniknews.com.tr/20231003/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-misket-bombali-saldiri-1075975347.html
Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına misket bombalı saldırı
Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına misket bombalı saldırı
Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ndeki bir köy, Kiev'e bağlı güçler tarafından misket bombalarıyla vuruldu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T11:06+0300
2023-10-03T11:06+0300
2023-10-03T11:07+0300
ukrayna krizi
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bryansk valiliği
ukrayna
ukrayna krizi
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya
misket bombası
saldırı
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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Klimovo köyüne misket bombalarıyla saldırdığını belirtti.Saldırılar sonucunda birkaç konutun ve çeşitli yapının hasar aldığını anlatan Bogomaz, yaralı bulunmadığının altını çizdi.Bogomaz, saldırının oluşturduğu hasarın tespiti için Klimovo köyünde çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.'1 İHA vuruldu'Bununla beraber Bogomaz, Bryansk Bölgesi'nin Trubçevskiy mevkii semalarında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.Yaralı ve yıkım bulunmadığını söyleyen Bogomaz, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/muhimmat-yok-diyen-abdden-ukraynaya-misket-bombasi-bu-mantikla-nukleer-silah-da-verilebilir-1074021808.html
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bryansk, bryansk valiliği, ukrayna, ukrayna krizi, iha, insansız hava aracı (iha), rusya, misket bombası, saldırı
bryansk, bryansk valiliği, ukrayna, ukrayna krizi, iha, insansız hava aracı (iha), rusya, misket bombası, saldırı
Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına misket bombalı saldırı
11:06 03.10.2023 (güncellendi: 11:07 03.10.2023) Abone ol
Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ndeki bir köy, Kiev'e bağlı güçler tarafından misket bombalarıyla vuruldu.
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Klimovo köyüne misket bombalarıyla saldırdığını belirtti.
Saldırılar sonucunda birkaç konutun ve çeşitli yapının hasar aldığını anlatan Bogomaz, yaralı bulunmadığının altını çizdi.
Bogomaz, saldırının oluşturduğu hasarın tespiti için Klimovo köyünde çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.
'1 İHA vuruldu'
Bununla beraber Bogomaz, Bryansk Bölgesi'nin Trubçevskiy mevkii semalarında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
Yaralı ve yıkım bulunmadığını söyleyen Bogomaz, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.