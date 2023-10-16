https://sputniknews.com.tr/20231016/suriyenin-baskenti-samda-patlama-sesleri-israil-saldiri-duzenledi-1076399887.html
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri: 'İsrail, saldırı düzenledi'
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri: 'İsrail, saldırı düzenledi'
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İsrail’in saldırı düzenlediği iddia edildi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T20:57+0300
2023-10-16T20:57+0300
2023-10-16T21:25+0300
israil
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Sputnik muhabiri, Şam’ın çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
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israil
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri: 'İsrail, saldırı düzenledi'
20:57 16.10.2023 (güncellendi: 21:25 16.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İsrail’in saldırı düzenlediği iddia edildi.
Sputnik muhabiri, Şam’ın çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.