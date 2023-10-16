https://sputniknews.com.tr/20231016/rusya-idlibdeki-militanlar-sivillere-rus-ve-suriyeli-askeri-uslere-saldiri-planliyor-1076402068.html
Rusya: İdlib’deki militanlar sivillere, Rus ve Suriyeli askeri üslere saldırı planlıyor
Rusya: İdlib’deki militanlar sivillere, Rus ve Suriyeli askeri üslere saldırı planlıyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militanların insansız hava araçları (İHA) ve çok namlulu roketatarları... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T23:13+0300
2023-10-16T23:13+0300
2023-10-16T23:13+0300
dünya
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
idlib
suriye
ortadoğu
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren terörist gruplar, insansız hava araçları ve modifiye edilmiş uzun menzilli çok namlulu roketatarlar kullanarak sivillere, Rus ve Suriye askeri üsleri ve sivil altyapıya saldırılar düzenlemeye hazırlanıyor” ifadesini kullandı.Kulit, Merkez’in Suriye ordu yönetimiyle birlikte planlanan saldırıları önlemek için gerekli önlemler alacaklarını kaydetti.
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rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, idlib, suriye, ortadoğu
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, idlib, suriye, ortadoğu
Rusya: İdlib’deki militanlar sivillere, Rus ve Suriyeli askeri üslere saldırı planlıyor
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militanların insansız hava araçları (İHA) ve çok namlulu roketatarları ile sivillerin yanı sıra, Rus ve Suriyeli askeri üslere saldırı hazırlığı içinde olduğunu belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren terörist gruplar, insansız hava araçları ve modifiye edilmiş uzun menzilli çok namlulu roketatarlar kullanarak sivillere, Rus ve Suriye askeri üsleri ve sivil altyapıya saldırılar düzenlemeye hazırlanıyor” ifadesini kullandı.
Kulit, Merkez’in Suriye ordu yönetimiyle birlikte planlanan saldırıları önlemek için gerekli önlemler alacaklarını kaydetti.