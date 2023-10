https://sputniknews.com.tr/20231016/rus-uzman-abd-ucak-gemisinin-varligi--hem-suriyeye-hem-irana-hem-de-turkiyeye-bir-sinyal-1076387906.html

Rus uzman: ABD uçak gemisinin varlığı, hem Suriye’ye, hem İran’a, hem de Türkiye’ye bir sinyal

Filistin-İsrail çatışması etrafındaki son gelişmeler ile ilgili değerlendirmede bulunan Rus askeri uzman İgor Korotçenko, ABD’nin aynı askeri blokta olmasına... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

Filistin-İsrail çatışmasında gerilim giderek tırmanırken ABD Başkanı Joe Biden, Washington’un İsrail'e ‘ihtiyaç duyduğu her şeyi’ sağlamayı garanti ettiğini belirtti.Şu anda dünyanın en büyük Amerikan uçak gemisi Gerald R. Ford’un Akdeniz’de konuşlandığı ve İsrail’deki Amerikan uçak ve helikopterlerinin sayısının artırıldığı biliniyor.Birçok lidere göre, Washington'un bu davranışı son derece yıkıcı. Örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalıların bu tür adımlarının bölgede ‘ciddi katliamlara’ yol açabileceğini kaydetti. Ancak görünen o ki Amerikalılar pek te durma niyetinde değil.Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü, ‘Natsionalnaya Oborona’ (Milli Savunma) dergisinin baş editörü ve askeri analist İgor Korotçenko, ABD'nin bu eylemleriyle Hamas'ı desteklemeye çalışan herkese karşı askeri güç kullanmaya hazır olduğunu gösterdiğini tahmin ediyor.Rus uzman, “ABD, Ortadoğu'da İsrail'e tam destek vermekten ibaret olan ulusal çıkarlarını gözetiyor. Bu nedenle onlar, askeri açıdan gerekli gördükleri her şeyi yapacak. ABD uçak gemisinin varlığı, Hamas'ı destekleyen tüm taraflara karşı askeri güç kullanan İsrail'e verilen destek açısından elbette önemli bir artı. Bu hem Suriye’ye, hem İran’a, hem de Türkiye’ye ve diğer devletlere ABD'nin Hamas'ı desteklemeye çalışanlara karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceği konusunda verilen bir sinyaldir” diye konuştu.ABD’nin aynı askeri blokta olmasına rağmen Türkiye'ye kendi Ortadoğu politikasını uygularken son derece sert davrandığını kaydeden Korotçenko, “ABD'nin eylemleri, Türkiye ile müttefik ilişkilerinden ancak zar zor, tırnak içinde söz edilebileceğini ortaya koyuyor. ABD her zaman kendi ulusal çıkarlarını gözetiyor. Onların Türkiye’deki askeri darbe girişimine bu ülkeye yönelik dostane bir adım denilebilir mi? Evet, ABD ve Türkiye aynı askeri blokta, NATO'da yer alıyor, ancak Washington'un uygulamadaki tüm politikaları Ankara'nın çıkarlarıyla çelişiyor. ABD istediği zaman askeri darbe girişiminde de bulunabilir, Türk İHA'sını da imha edebilir”Türkiye'nin Rusya ile ABD'den çok daha fazla yakınlaşma noktası ve ortak çıkarları olduğuna dikkat çeken Korotçenko, “Erdoğan'ın Biden yönetimi için son derece sakıncalı bir siyasetçi olduğu ortada. Çünkü manipüle edilemiyor. Dolayısıyla Amerikalıların Türkiye'ye yönelik yıkıcı eylemleri devam edecek. Türkiye ve Rusya, Ortadoğu'daki çatışma konusunda büyük ölçüde benzer duruş sergiledi. Bana göre bu Türkiye ile Rusya arasında, Türkiye ile ABD arasındakine göre çok daha fazla yakınlaşma noktası ve ortak çıkar olduğunu gösteriyor” vurgusunu yaptı.

