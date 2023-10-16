https://sputniknews.com.tr/20231016/lavrov-ve-misirli-mevkidasi-ortadogudaki-catismayi-gorustu-1076399346.html
Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Ortadoğu’daki çatışmayı görüştü
Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Ortadoğu’daki çatışmayı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki ani gerilim tırmanmasını görüştüğü belirtildi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T20:36+0300
2023-10-16T20:36+0300
2023-10-16T20:36+0300
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mısır
mısır
sergey lavrov
samih şukri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lavrov ve Şukri arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi. “Görüşmenin ana konusu, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun aniden kötüleşmesiydi. Gazze ve çevresinde silahlı çatışmanın şiddetlenmesi sonucu olarak ortaya çıkan dramatik duruma vurgu yapıldı” ifadesine yer verilen açıklamanın devamında şunlar denildi:Bakanlar, Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/putinden-israil-filistin-catismasina-son-vermek-icin-koordinasyon-cagrisi-1076397389.html
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rusya, mısır, mısır, sergey lavrov, samih şukri
rusya, mısır, mısır, sergey lavrov, samih şukri
Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Ortadoğu’daki çatışmayı görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki ani gerilim tırmanmasını görüştüğü belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lavrov ve Şukri arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.
“Görüşmenin ana konusu, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun aniden kötüleşmesiydi. Gazze ve çevresinde silahlı çatışmanın şiddetlenmesi sonucu olarak ortaya çıkan dramatik duruma vurgu yapıldı” ifadesine yer verilen açıklamanın devamında şunlar denildi:
“Samih Şukri, 21 Ekim’de Kahire’de yapılacak ve Filistin’le ilgili durumun ayrıntılı olarak ele alınmasının planlandığı zirve hakkında Sergey Lavrov’a bilgi verdi."
Bakanlar, Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldı.