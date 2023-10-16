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Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Ortadoğu’daki çatışmayı görüştü
Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Ortadoğu’daki çatışmayı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki ani gerilim tırmanmasını görüştüğü belirtildi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lavrov ve Şukri arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi. “Görüşmenin ana konusu, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun aniden kötüleşmesiydi. Gazze ve çevresinde silahlı çatışmanın şiddetlenmesi sonucu olarak ortaya çıkan dramatik duruma vurgu yapıldı” ifadesine yer verilen açıklamanın devamında şunlar denildi:Bakanlar, Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
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Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Ortadoğu’daki çatışmayı görüştü

20:36 16.10.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki ani gerilim tırmanmasını görüştüğü belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lavrov ve Şukri arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.
Görüşmenin ana konusu, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun aniden kötüleşmesiydi. Gazze ve çevresinde silahlı çatışmanın şiddetlenmesi sonucu olarak ortaya çıkan dramatik duruma vurgu yapıldı” ifadesine yer verilen açıklamanın devamında şunlar denildi:
“Samih Şukri, 21 Ekim’de Kahire’de yapılacak ve Filistin’le ilgili durumun ayrıntılı olarak ele alınmasının planlandığı zirve hakkında Sergey Lavrov’a bilgi verdi."
Bakanlar, Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
DÜNYA
Putin’den İsrail-Filistin çatışmasına son vermek için koordinasyon çağrısı
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