https://sputniknews.com.tr/20231016/kamera-ile-okyanusa-dalan-dalgicin-videosu-panik-yaratti-gece-neler-oldugunu-bilemezsiniz-1076381483.html

Kamera ile okyanusa dalan dalgıcın videosu panik yarattı: 'Gece neler olduğunu bilemezsiniz'

Kamera ile okyanusa dalan dalgıcın videosu panik yarattı: 'Gece neler olduğunu bilemezsiniz'

Bir dalgıçın GoPro ile yolcu gemisi altında yüzdüğü görüntüler, internette büyük ilgi çekti. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T12:29+0300

2023-10-16T12:29+0300

2023-10-16T12:37+0300

yaşam

deniz

yunanistan

balık

köpekbalığı

gopro

dalgıç

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Yunanistan’da Odysseas Froilan’ın Kasım 2021’de paylaştığı 7 dakikalık amatör video, 5 milyondan fazla izlendi. Yolcu gemisinden denize giren YouTuber’ın balıkları çektiği videoda bazı insanlar balıklar için ‘pek tatlı’ gibi yorumlar yapsa da video ilerledikçe birçok insan görüntüleri şaşırarak izlediğini paylaştı.Dalgıçın derinliklere indikçe objektiflere farklı tür balıkların girdiği görüldü. Bir süre sonra denizin en altına inen dalgıç, yanındaki devasa zincir ile denizin tabanındaki canlıları çekti. Kamerada çekilenler bilindik şeyler olsa da, denizin sesinden ve ortamın karanlık atmosferi nedeniyle birçok kişi videodan büyülendiklerini yorumlarda ifade etti.Dalgıcın denize gece vakti girmesiyle gündüze oranla çok daha korkunçlaşan görüntüler, birçok izleyicide panik ve korku hisleri uyandırdı. İzleyicilerin ‘korku filmine döndü’ yorumlarını yaptığı sahneye birde köpekbalığı girince her şey daha da korkunç bir hal alıyor.Videoyu izleyen doğaseverlerden biri, “Gündüz çekimlerinde balıkların ne kadar minik ve tatlı varlıklar olduğunu düşünüp, kendi kendime belki de okyanus o kadar korkunç değildir dedim. Devamında ise gece moduna geçildiğinde dehşete kapıldım ve farkettim ki okyanus bana göre değil. Korkum daha da pekişti." yorumunu ekledi.Başka birisi ise, “Videoyu evde izlememe rağmen korkudan nefesim kesildi. Olağanüstü şekilde korkutucu ve ilgi çekici, hepsi bir anda” yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı ise, “Sadece günün saatine bağlı olarak deniz yaşamındaki farklılığa dikkat çekmek istiyorum. Eğer kendinizi bir gemi yolculuğunda bulursanız, bahse girip gece okyanusa atlamayın, köpekbalıklarının çoğu gece avcısıdır ve temelde sadece sizi beklerler" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/denizden-balik-yerine-pirinc-cuvallari-cikti-1075819391.html

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deniz, yunanistan, balık, köpekbalığı, gopro, dalgıç