Denizden balık yerine pirinç çuvalları çıktı

"İçerisinde pirinç bulunan çuvallar denize ne diye atıldı bilmiyoruz. Bu çuvallar bizi çok uğraştırdı, iki tekne kaldıramadı. Bir tanesinin vinç direği düştü. Ağlar parçalandı ve çuvalları indirmek için kurtarıcı getirdik. Demirleyen gemiler burada fazla ya da çürüyen malzemeleri denize atıyorlar, bu da çevre ve deniz kirliliğine neden oluyor. Denizlerimizi kirletmeyelim."