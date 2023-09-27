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https://sputniknews.com.tr/20230927/denizden-balik-yerine-pirinc-cuvallari-cikti-1075819391.html
Denizden balık yerine pirinç çuvalları çıktı
Denizden balık yerine pirinç çuvalları çıktı
Akdeniz'de sezonun açılmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 15 gündür avlanmaya başlayan balıkçılar bu kez denizden balık yerine 65 çuval içinde 3 ton 250... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T23:54+0300
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pirinç
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Mersin'de avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına içerisinde pirinç bulunan 65 çuval takıldı. Erdemli ilçesinde, dün gece avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesinden yaklaşık 2,5 mil açıkta ağ atıldı.Kısa süre sonra ağı çekmeye çalışan tayfa, ağda çuvallar olduğunu gördü.Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, ağa takılan çuvalları başka bir balıkçı teknesinin yardımıyla kıyıya getirdiklerini söyledi.'Ağlar parçalandı ve çuvalları indirmek için kurtarıcı getirdik'Çuvalların vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldığını anlatan Sakın, şunları kaydetti:
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pirinç, pirinç, akdeniz, balıkçı
pirinç, pirinç, akdeniz, balıkçı

Denizden balık yerine pirinç çuvalları çıktı

23:54 27.09.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW039699Akdeniz'de de sezonun açılmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 15 gündür avlanmaya başlayan balıkçılar bu kez denizden balık yerine 65 çuval içinde 3 ton 250 kilogram pirinç tuttu. Ağ ve teknelere zarar veren pirinci gören balıkçılar da şaşırdı.
Akdeniz'de de sezonun açılmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 15 gündür avlanmaya başlayan balıkçılar bu kez denizden balık yerine 65 çuval içinde 3 ton 250 kilogram pirinç tuttu. Ağ ve teknelere zarar veren pirinci gören balıkçılar da şaşırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW039699
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Akdeniz'de sezonun açılmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 15 gündür avlanmaya başlayan balıkçılar bu kez denizden balık yerine 65 çuval içinde 3 ton 250 kilogram pirinç 'tuttu'.
Mersin'de avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına içerisinde pirinç bulunan 65 çuval takıldı.
Erdemli ilçesinde, dün gece avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesinden yaklaşık 2,5 mil açıkta ağ atıldı.
Kısa süre sonra ağı çekmeye çalışan tayfa, ağda çuvallar olduğunu gördü.
Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, ağa takılan çuvalları başka bir balıkçı teknesinin yardımıyla kıyıya getirdiklerini söyledi.

'Ağlar parçalandı ve çuvalları indirmek için kurtarıcı getirdik'

Çuvalların vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldığını anlatan Sakın, şunları kaydetti:

"İçerisinde pirinç bulunan çuvallar denize ne diye atıldı bilmiyoruz. Bu çuvallar bizi çok uğraştırdı, iki tekne kaldıramadı. Bir tanesinin vinç direği düştü. Ağlar parçalandı ve çuvalları indirmek için kurtarıcı getirdik. Demirleyen gemiler burada fazla ya da çürüyen malzemeleri denize atıyorlar, bu da çevre ve deniz kirliliğine neden oluyor. Denizlerimizi kirletmeyelim."

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Rusya'da balıkçılar, kıyıda mahsur kalan beyaz balina ailesini kurtardı
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