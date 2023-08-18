https://sputniknews.com.tr/20230818/rusyada-balikcilar-kiyida-mahsur-kalan-beyaz-balina-ailesini-kurtardi-1074742389.html

Rusya'da balıkçılar, kıyıda mahsur kalan beyaz balina ailesini kurtardı

Rusya'da balıkçılar, kıyıda mahsur kalan beyaz balina ailesini kurtardı

Rusya'da balıkçılar, Kamçatka bölgesinde kıyıya vurmuş halde mahsur kalan beş beyaz balinadan oluşan bir aileyi kurtardı 18.08.2023, Sputnik Türkiye

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balina

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video

rusya

kurtarma

hayvan sevgisi

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Rusya Federasyonu'na bağlı Kamçatka bölgesinin Doğal Kaynaklar Bakanı Aleksey Kumarkov, Kamçatka'nın kuzeyindeki Tigilskiy'de beş beyaz balinadan oluşan bir ailenin balıkçılar tarafından kurtarıldığını açıkladı. Balıkçılar gelgit başlayana kadar balinaların üzerine birkaç saat su dökmeye devam etti.Balinaların sığ alanda yan yana yatarak farklı sesler çıkardıkları, bazılarının gözlerinden yaş gibi bir sıvının aktığı görüldü.Yaşam alanı arktik ve arktik altı denizler olan bu memeli için kullanılan 'beluga' adı, Rusça'da 'beyaz' anlamına gelen sözcükten türemiştir. Beyaz balinalar, insanlarca tutsak edilen ilk balina türlerindendir. Bu türden balinaların yaklaşık yüzde 50'si Rusya kıyılarında yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230818/vasagin-dogal-yasami-fotokapana-yansidi-1074740844.html

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Rusya'da balıkçılar, kıyıda mahsur kalan beyaz balina ailesini kurtardı Rusya'da balıkçılar, kıyıda mahsur kalan beyaz balina ailesini kurtardı 2023-08-18T13:53+0300 true PT1M09S

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balina, video, rusya, kurtarma, hayvan sevgisi