https://sputniknews.com.tr/20231016/israil-parlamentosu-patlamalar-sebebiyle-toplantiyi-yarida-kesti-1076394216.html
İsrail Parlamentosu, patlamalar sebebiyle oturumu yarıda kesti
İsrail Parlamentosu, patlamalar sebebiyle oturumu yarıda kesti
İsrail Parlamentosu (Knesset), patlamalardan kaynaklı uyarı sirenlerinin çalması nedeniyle oturumu yarıda kesti. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T17:28+0300
2023-10-16T17:28+0300
2023-10-16T17:28+0300
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Kudüs'te roket atışı uyarısı yapan sirenlerin çalması nedeniyle İsrail Parlamentosu'nun toplantısı durduruldu.İsrail medyasında çıkan habere göre, Kudüs'te roket atışı uyarısı yapan sirenler nedeniyle durdu denildi.Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Parlamento'nun açılışında konuştuğu bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231016/netanyahu-hamas-nazizmin-yeni-versiyonu-1076392971.html
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İsrail Parlamentosu, patlamalar sebebiyle oturumu yarıda kesti
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İsrail Parlamentosu (Knesset), patlamalardan kaynaklı uyarı sirenlerinin çalması nedeniyle oturumu yarıda kesti.
Kudüs'te roket atışı uyarısı yapan sirenlerin çalması nedeniyle İsrail Parlamentosu'nun toplantısı durduruldu.
İsrail medyasında çıkan habere göre, Kudüs'te roket atışı uyarısı yapan sirenler nedeniyle durdu denildi.
Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Parlamento'nun açılışında konuştuğu bildirilmişti.