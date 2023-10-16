https://sputniknews.com.tr/20231016/irak-ve-suriye-tezkeresi-8-kez-tbmmnin-gundemine-geliyor-1076391958.html

Irak ve Suriye tezkeresi 8. kez TBMM’nin gündemine geliyor

Irak ve Suriye tezkeresi 8. kez TBMM’nin gündemine geliyor

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, bu hafta TBMM Genel... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T16:42+0300

2023-10-16T16:42+0300

2023-10-16T16:42+0300

türkiye

tezkere

sınır ötesi tezkere

libya tezkeresi

suriye tezkeresi

tbmm

tbmm başkanlığı

tbmm genel kurulu

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Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği dile getirildi.2014 yılında ilk olarak TBMM tarafından kabul edilen sınır ötesine operasyon yetkisi veren tezkere bu güne kadar 7 kez yenilendi. Tezkere daha önce her yıl yenilenirken 2021 yılında iki yıllık süreyle uzatıldı. TBMM’de bu hafta yeniden görüşülmesi beklenen tezkerenin süresi de iki yıl olacak.TBMM ilk tezkereyi Kore için verdiTürkiye Büyük Millet Meclisi sınır ötesi askeri operasyon için ilk tezkereyi Kore’ye asker gönderilmesi için verdi. Meclis, 6 Aralık 1950 tarihli birleşiminde, Kore'ye Türk askerinin gönderilmesi için dönemin hükümetine yetki verdi.TBMM’nin verdiği ikinci tezkere ise Kıbrıs için oldu. Meclis, Kıbrıs'a asker gönderilmesi konusunda çeşitli tarihlerde 3 kez izin verdi. Bu konudaki tezkereler, 16 Mart 1964, 17 Kasım 1967 ve 20 Temmuz 1974'te tarihlerinde onaylandı.Irak'ın Kuveyt'i işgali ile başlayan "Körfez Krizi" sürecinde de TBMM'den, 12 Ağustos 1990, 5 Eylül 1990 ve 17 Ocak 1991'de 3 tezkere çıktı.Hükümetler ayrıca, 8 Aralık 1992'de iki ayrı tezkereyle Somali ve Bosna Hersek'e, 20 Şubat 1997'de İsrail-Filistin çatışmalarının yaşandığı El Halil'e, 10 Nisan 1997 ve 23 Temmuz 1998'de Arnavutluk'a, 8 Ekim 1998'de Kosova'ya, 10 Ekim 2001'de Afganistan'a asker göndermek için TBMM'den izin aldı. TBMM'nin 17 Ekim 2007 tarihli kararıyla, TSK unsurları Irak’ın kuzeyine gönderildi. Bu yetki 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'te olmak üzere 6 kez uzatıldı. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere ise 24 Mart 2011'de çıktı.1 Mart tezkeresi kabul edilmediABD'nin Irak'a yönelik operasyonuyla ilgili olarak 4 Başbakanlık tezkeresi, 1 Mart 2003'te TBMM'de görüşülürken, bunlardan Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı ülke askerlerinin Türkiye'ye gelmesini içeren tezkere kabul edilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/tbmm-filistin-dostluk-grubu-baskani-turan-batili-devletler-siyonist-rejime-hizmet-ediyor-1076196381.html

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