TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Batılı devletler Siyonist rejime hizmet ediyor

TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan Sputnik’e yaptığı değerlendirmesinde Batılı ülkelerin gerilimi düşürmek yerine İsrail’e destek verdiğini ve Filistin halkına yönelik saldırıları görmezden geldiğini vurguladı.‘Batı savaş çığırtkanlığı yapıyor’TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan şunları söyledi:‘Son 15 yılda Gazze’de binlerce kişi öldürüldü’İsrail’in bölgede uzun süredir Filistin halkına yönelik eylemlerini hatırlatan Turan “Filistin’de yıllardır süregelen sistematik işgal, artarak devam eden zulüm, devlet terörü, ambargolar, siyasi, ekonomik ve toplumsal izolasyonlar Filistinliler için artık dayanılmaz hale gelmiştir. Yaşanan çatışmalarda sanki Filistin tarafı bir başka ülkenin topraklarına girmiş, orada terör estirmiş gibi algı operasyonu yapılıyor. Batının kullandığı dil ve argümanlarla olayı tarif etmek ancak Siyonist rejime hizmet etmektir. Hayatta kalmak için savunma hakkını sadece İsrail için' kabul eden herkes asıl suçludur ve onlar tıpkı işgalciler gibi 'Batı değerlerine teslim olmayan Müslüman halkları, yok edilmesi, ezilmesi gereken zararlı yaratıklar' gibi görüyorlar. Onların muhatabı, sadece Filistin halkı değil, bütün bir insanlıktır. Son 15 yılda Gazze’de binlerce kişi öldürüldü. Bunların büyük bir kısmı kadın ve çocuktu. Orada sağlık hizmeti veren en büyük hastane şifa hastanesiydi. O da şu anda bombardımanlardan dolayı delik deşik. Çok elverişsiz şartlarda, elektrik ve su kesintilerine rağmen hizmet vermeye çalışıyor” değerlendirmesi yaptı.‘Gazze’de çocuklar öldürülüyor’Hamas’ın eylemleri sonrasında İsrail’in başlattığı operasyonda sivillerin hedef alındığına dikkat çeken Turan “İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki 3 günden bu yana birçok evi hedef aldı. Aralarında Gazze'de çoğu çocuk ve kadının olduğu 800 kişi yaşamını yitirdi. Su, elektrik ve gıda yolları kesildi. İçinde yüzlerce masumun, sivilin yaşadığı apartmanlar bombalarla yerle bir ediliyor. İnsanlar enkaz altında can veriyor ama vicdanlı Batı bunları görmüyor. Bu nasıl insanlıktır? İnsan hakları kuruluşları nerede? Bu durumu savunanlar, destekleyenler dünya barışını adeta ateşe atmaktadır. Gazze'de 1000 kişi öldürülürken umurunda olmayan dünya, İsrail'de 1 kişi ölse hemen ayağa kalkıyor, insan haklarından, güvenlikten dem vuruyor. Biz hangi milletten, hangi dinden olursa olsun hiç kimsenin kanı akmasın, kimse ölmesin isteriz. Lakin biliyoruz ve inanıyoruz ki, zulme rıza göstermek de zulümdür. Zalimi savunmak da suçuna ortak olmaktır” dedi.‘Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiği yürütüyor’Türkiye’nin sivillerin zarar görmemesi için diplomatik girişimler başlattığını altını çizen AK Partili Turan “Sayın Cumhurbaşkanımız gerginliğin azalması, sivil halkın zarar görmemesi için yoğun bir telefon diplomasisi yürütmektedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: Başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. İsrail'in, Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan yaklaşımı, son olayda da görüleceği üzere kendi halkının güvenliğini de tehdit etmektedir. Filistin halkını sürekli taciz ederek, can ve mal güvenliğini hiçe sayarak, evlerine ve arazilerine el koyarak, altyapısını tahrip ederek, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır” sözlerini kullandı.‘Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz’Uluslararası toplum İsrail’in hukuksuz eylemlerine dur demek için güçlü bir tavır ortaya koyması gerektiğini belirten Turan “Ortadoğu’daki tehditkar açıklama ve tahrik edici politikalar gerginliklerin artmasına yol açacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. Müslümanların onurudur. Zalime karşı her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünya Filistin’e sırtını dönse de biz dönmeyeceğiz” dedi.

