https://sputniknews.com.tr/20231016/filistin-saglik-bakanligi-gazzede-enkazlar-altinda-yaklasik-1200-kisi-bulunuyor-1076401252.html
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de enkazlar altında yaklaşık 1200 kişi bulunuyor
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de enkazlar altında yaklaşık 1200 kişi bulunuyor
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze İdaresi Sözcüsü Kudra, İsrail’in hava saldırılarında yıkılan evlerin enkazı altında 500’ü çocuk yaklaşık bin 200 kişinin... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T21:58+0300
2023-10-16T21:58+0300
2023-10-16T21:58+0300
dünya
filistin sağlık bakanlığı
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076401095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2512e83e0e99da9e8ccc1866337d55ba.jpg
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze İdaresi Sözcüsü Eşref Kudra, bugünkü basın toplantısında, “İlgili makamlar, evlerin enkazı altında yaklaşık 500’ü çocuk yaklaşık bin 200 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi aldı” açıklamasında bulundu.Kudra, son bilgilere göre, İsrail’in saldırılarında son 9 günde ölen kişi sayısının 2 bin 2778 bulduğunu, 9 bin 938 kişinin de yaralandığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-ve-netanyahu-gazze-krizini-gorustu-1076399592.html
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076401095_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05572793e83de87637099b08f1c43a07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin sağlık bakanlığı, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
filistin sağlık bakanlığı, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de enkazlar altında yaklaşık 1200 kişi bulunuyor
Abone ol
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze İdaresi Sözcüsü Kudra, İsrail’in hava saldırılarında yıkılan evlerin enkazı altında 500’ü çocuk yaklaşık bin 200 kişinin kaldığını belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze İdaresi Sözcüsü Eşref Kudra, bugünkü basın toplantısında, “İlgili makamlar, evlerin enkazı altında yaklaşık 500’ü çocuk yaklaşık bin 200 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi aldı” açıklamasında bulundu.
Kudra, son bilgilere göre, İsrail’in saldırılarında son 9 günde ölen kişi sayısının 2 bin 2778 bulduğunu, 9 bin 938 kişinin de yaralandığını dile getirdi.