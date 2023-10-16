https://sputniknews.com.tr/20231016/dunyanin-tek-yuzer-nukleer-guc-santrali-akademik-lomonosova-yakit-tedariki-yapildi-1076382583.html
Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov'a yakıt tedariki yapıldı
Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov'a yakıt tedariki yapıldı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yakıt şirketi TVEL AŞ, Çukotka Özerk Bölgesi'ndeki Pevek kentinde faaliyet gösteren yüzer nükleer santral... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T17:16+0300
2023-10-16T17:16+0300
2023-10-16T17:16+0300
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
akademik lomonosov
nükleer
buzkıran gemisi
nükleer santral
ekonomi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akademik Lomonosov'da ilk kullanılan nükleer yakıtın taze yakıtla değiştirilme işleminin 2024'e kadar başlaması planlanıyor. Ayrıca, TVEL'in Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan Makine İmalat Fabrikası, yüzer nükleer santral Akademik Lomonosov'un yanı sıra tüm Rus nükleer buzkıranlar için de yakıt üretiyor.Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov, buzkıran tipi iki KLT-40S reaktörüyle donatıldı. Her 12-18 ayda bir yakıt çubuklarının kısmen değiştirilmesinin gerektiği standart kara tabanlı büyük reaktörlerin aksine bu reaktörlerde yakıt ikmali birkaç yılda bir reaktör çekirdeğinin tamamen boşaltılması ve reaktöre taze yakıtın yüklenmesiyle yapılıyor.Akademik Lomonosov yüzer güç ünitesinin KLT-40 reaktörlerinin çekirdekleri, referans reaktörlere göre farklı avantajlara sahip bulunuyor. Bu avantajlar arasında ilk kez kullanılan kaset tipi çekirdek sayesinde yakıt ikmalleri arasında geçen sürenin 3-3,5 yıla çıkarılması, yakıt bileşeninin maliyetinin de 1,5 kat azaltılması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/rosatom-akkuyu-sayesinde-rekor-kirdi-1075754442.html
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), akademik lomonosov, nükleer, buzkıran gemisi, nükleer santral
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), akademik lomonosov, nükleer, buzkıran gemisi, nükleer santral
Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov'a yakıt tedariki yapıldı
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yakıt şirketi TVEL AŞ, Çukotka Özerk Bölgesi'ndeki Pevek kentinde faaliyet gösteren yüzer nükleer santral Akademik Lomonosov'un 1. güç ünitesine nükleer yakıt tedarik etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akademik Lomonosov'da ilk kullanılan nükleer yakıtın taze yakıtla değiştirilme işleminin 2024'e kadar başlaması planlanıyor. Ayrıca, TVEL'in Moskova bölgesindeki Elektrostal kentinde bulunan Makine İmalat Fabrikası, yüzer nükleer santral Akademik Lomonosov'un yanı sıra tüm Rus nükleer buzkıranlar için de yakıt üretiyor.
Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov, buzkıran tipi iki KLT-40S reaktörüyle donatıldı. Her 12-18 ayda bir yakıt çubuklarının kısmen değiştirilmesinin gerektiği standart kara tabanlı büyük reaktörlerin aksine bu reaktörlerde yakıt ikmali birkaç yılda bir reaktör çekirdeğinin tamamen boşaltılması ve reaktöre taze yakıtın yüklenmesiyle yapılıyor.
Akademik Lomonosov yüzer güç ünitesinin KLT-40 reaktörlerinin çekirdekleri, referans reaktörlere göre farklı avantajlara sahip bulunuyor. Bu avantajlar arasında ilk kez kullanılan kaset tipi çekirdek sayesinde yakıt ikmalleri arasında geçen sürenin 3-3,5 yıla çıkarılması, yakıt bileşeninin maliyetinin de 1,5 kat azaltılması yer alıyor.