https://sputniknews.com.tr/20231016/disisleri-bakani-fidan-yarin-lubnana-gidiyor-1076395017.html
Dışişleri Bakanı Fidan yarın Lübnan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan yarın Lübnan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in davetine icabetle 17 Ekim'de Lübnan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T17:44+0300
2023-10-16T17:44+0300
2023-10-16T17:45+0300
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lübnan
ziyaret
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Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bouhabib’in daveti üzerine Lübnan'a gidecek.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib’in davetine icabetle Lübnan’a resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.Görüşmelerde, ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-sunak-ile-telefonda-gorustu-1076388828.html
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hakan fidan, lübnan, ziyaret
hakan fidan, lübnan, ziyaret
Dışişleri Bakanı Fidan yarın Lübnan'a gidiyor
17:44 16.10.2023 (güncellendi: 17:45 16.10.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in davetine icabetle 17 Ekim'de Lübnan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bouhabib’in daveti üzerine Lübnan'a gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib’in davetine icabetle Lübnan’a resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.