https://sputniknews.com.tr/20231016/disisleri-bakani-fidan-yarin-lubnana-gidiyor-1076395017.html

Dışişleri Bakanı Fidan yarın Lübnan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan yarın Lübnan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in davetine icabetle 17 Ekim'de Lübnan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T17:44+0300

2023-10-16T17:44+0300

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türkiye

hakan fidan

lübnan

ziyaret

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Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bouhabib’in daveti üzerine Lübnan'a gidecek.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib’in davetine icabetle Lübnan’a resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.Görüşmelerde, ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-sunak-ile-telefonda-gorustu-1076388828.html

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