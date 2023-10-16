https://sputniknews.com.tr/20231016/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-500-bin-filistinlinin-turkiyeye-alinacagi-iddialarini-yalanladi-1076400642.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T21:27+0300

2023-10-16T21:27+0300

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türkiye

dezenformasyon

filistin

filistinli

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Merkezden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

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dezenformasyon, filistin, filistinli