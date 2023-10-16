https://sputniknews.com.tr/20231016/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-500-bin-filistinlinin-turkiyeye-alinacagi-iddialarini-yalanladi-1076400642.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T21:27+0300
2023-10-16T21:27+0300
2023-10-16T21:27+0300
türkiye
dezenformasyon
filistin
filistinli
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Merkezden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.
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dezenformasyon, filistin, filistinli
dezenformasyon, filistin, filistinli
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarını yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki '500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.