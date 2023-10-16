https://sputniknews.com.tr/20231016/annelerini-kaybeden-2-yavru-sincap-korumaya-alindi-1076390140.html
Annelerini kaybeden 2 yavru sincap korumaya alındı
Annelerini kaybeden 2 yavru sincap korumaya alındı
Akçakoca ormanlarında annelerini kaybeden 2 yavru sincap Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T16:00+0300
2023-10-16T16:00+0300
2023-10-16T16:00+0300
yaşam
sincap
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
bakım
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Annelerini kaybede 2 yavru sincap Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.Milli Parklar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haftaya bir iyilik masalı ile başlayalım. Bir varmış bir yokmuş... Akçakoca'nın ormanlarında annelerini kaybetmiş iki yavru sincap ve bu yavru sincaplara kucak açan güzel insanlar varmış. Bu güzel insanlar yavru sincapları her gün sütle besler, sütlerine de sevgilerini eklermiş. Bu sincap yavrularının adları mı neymiş? Hadi adlarını da siz koyun." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230716/uludag-alan-baskan-vekilinden-alan-sinirlarina-iliskin-aciklama-dogal-sit-koruma-statusu-degismedi-1073579112.html
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sincap, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), bakım
sincap, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), bakım
Annelerini kaybeden 2 yavru sincap korumaya alındı
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Akçakoca ormanlarında annelerini kaybeden 2 yavru sincap Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.
Annelerini kaybede 2 yavru sincap Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Milli Parklar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haftaya bir iyilik masalı ile başlayalım. Bir varmış bir yokmuş... Akçakoca'nın ormanlarında annelerini kaybetmiş iki yavru sincap ve bu yavru sincaplara kucak açan güzel insanlar varmış. Bu güzel insanlar yavru sincapları her gün sütle besler, sütlerine de sevgilerini eklermiş. Bu sincap yavrularının adları mı neymiş? Hadi adlarını da siz koyun." ifadelerini kullandı.