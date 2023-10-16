https://sputniknews.com.tr/20231016/altinda-tarihi-zirveye-az-kaldi-1076377042.html
Altında tarihi zirveye az kaldı
Altında tarihi zirveye az kaldı
Küresel ekonomik görünümde büyük bir değişiklik olmasa da altına olan ilgi bu dönemde arttı. Ons altın 1932 dolara kadar yükselirken gram altın da 1728 liraya... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T10:23+0300
2023-10-16T10:23+0300
2023-10-16T10:23+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
piyasa
israil-filistin
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İsrail - Filistin arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar sonucunda altın fiyatları tarihi zirvelerine yaklaştı.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre küresel enflasyondan ötürü uzun süredir durağan ve hafif düşüş trendinde seyreden altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasıyla prim yapmaya başladı. Ons altın tarafındaki primlenme gram altında tarihi yüksek seviyeye gelinmesine ramak bıraktı. İç piyasada döviz kurlarındaki yüksek seyrin de etkisiyle gram altın 1728 liraya kadar çıktı.Ons altın tarafında ise 1932 dolara kadar yükseliş görüldü ve bu sabah itibarıyla kayda değer olmayacak düşüşler gözlemlendi.Ons altın tarihi zirvesini 4 Mayıs 2023 tarihin de 2078 dolar ile görmüştü.Şu sıralar 1708 liradan el değiştiren gram altın 19 Temmuz 2023 tarihin de 1734 lira ile tarihi zirvesini görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231016/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076375348.html
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altın, gram altın, yarım gram altın, piyasa, israil-filistin
altın, gram altın, yarım gram altın, piyasa, israil-filistin
Altında tarihi zirveye az kaldı
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Küresel ekonomik görünümde büyük bir değişiklik olmasa da altına olan ilgi bu dönemde arttı. Ons altın 1932 dolara kadar yükselirken gram altın da 1728 liraya tırmandı.
İsrail - Filistin arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar sonucunda altın fiyatları tarihi zirvelerine yaklaştı.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre küresel enflasyondan ötürü uzun süredir durağan ve hafif düşüş trendinde seyreden altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasıyla prim yapmaya başladı. Ons altın tarafındaki primlenme gram altında tarihi yüksek seviyeye gelinmesine ramak bıraktı. İç piyasada döviz kurlarındaki yüksek seyrin de etkisiyle gram altın 1728 liraya kadar çıktı.
Ons altın tarafında ise 1932 dolara kadar yükseliş görüldü ve bu sabah itibarıyla kayda değer olmayacak düşüşler gözlemlendi.
Ons altın tarihi zirvesini 4 Mayıs 2023 tarihin de 2078 dolar ile görmüştü.
Şu sıralar 1708 liradan el değiştiren gram altın 19 Temmuz 2023 tarihin de 1734 lira ile tarihi zirvesini görmüştü.