https://sputniknews.com.tr/20231016/abdde-filistinli-6-yasindaki-cocuga-nefret-sucu-26-bicak-darbesi-ile-olduruldu--1076387874.html

ABD'de Filistinli 6 yaşındaki çocuğa nefret suçu: 26 bıçak darbesi ile öldürüldü

ABD'de Filistinli 6 yaşındaki çocuğa nefret suçu: 26 bıçak darbesi ile öldürüldü

ABD'nin Şicago eyaletinde bir kişi, 6 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini yaraladı. Saldırının çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve Filistin'deki İsrail... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T15:16+0300

2023-10-16T15:16+0300

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Will County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba’nın motivasyonunun 'çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması' olduğu iddia edildi.Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba’yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi.26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.Yetkililer, 'saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba’nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini' bildirdi.Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.Biden: şok olduk ve öfkelendikABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da çatışmaların tırmandığı bir dönemde, Müslüman oldukları için bir kadın ve altı yaşındaki oğluna yönelik nefret saikli bıçaklı saldırı karşısında şoka uğradığını ve böyle bir şeyin ABD'de yeri olmadığını söyledi. ABD Başkanı'nın açıklaması Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada şu cümleler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20231016/omer-celikten-avrupa-ulkelerine-filistin-tepkisi-kabul-edilemez-1076386198.html

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