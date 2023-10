https://sputniknews.com.tr/20231016/15-yil-once-olu-ilan-edilen-kadin-hala-hayatta-oldugunu-kanitlamak-icin-mucadele-ediyor-1076391646.html

15 yıldır 'ölü olmadığını' kanıtlamaya çalışıyor: 'Herkesi yaşadığıma inandırmaya uğraşıyorum'

15 yıldır 'ölü olmadığını' kanıtlamaya çalışıyor: 'Herkesi yaşadığıma inandırmaya uğraşıyorum'

15 yıldan uzun süre önce ‘yanlışıkla’ ölü ilan edilen kadın, hayatta olduğunu resmi olarak kabul ettirmek için çabalıyor. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T17:01+0300

2023-10-16T17:01+0300

2023-10-16T17:05+0300

dünya

abd

komik

engelli

ölü

sosyal güvenlik

hata

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068406249_0:96:3000:1784_1920x0_80_0_0_68efe19bb53be123beb8854483b06b32.jpg

Yaklaşık 15 yıl önce ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan Madeline-Michelle Carthen, Webster Üniversitesi’nin stajyer değişim programına katılmayı umduğu sırada ‘öldüğü’ için katılamayacağı haberini almıştı. Şu an 52 yaşında olan Carthen, yanlış belgeden dolayı bir işte çalışamadığı gibi kredi ve benzeri haklardan hala yararlanamıyor. Aktarılana göre, Carthen, işletme teknolojisi öğrencisi iken 13 yaşında bir çocuk annesi olarak, 2007 yılında mali yardıma başvurdu. Başvurunun incelenmesinin ardından görevli Carthen’e “sosyal güvenlik numaranız incelendiğinde ölü gözüküyorsunuz, bu nedenle başvurunuz reddedilmiştir” cevabını verdi.Carthen, Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) ile temasa geçtikten sonra, isminin 'yanlışlıkla' bir ölüm ana dosyasına eklendiğini öğrendi. Bir kişi Sosyal Güvenlik İdaresi’nin veri tabanına ‘ölü’ olarak eklendiğinde, vergi dairesi, bankalar ve sağlık kurumları bu kişinin varlığını iptal ediyor.Yıllar içinde birçok yere başvurular yapmasına rağmen olay tam anlamıyla çözülemeyince, Carther, yıllar içinde dört farklı ABD başkanı ile temasa geçti. Bu dört başkan arasında sadece eski ABD Başkanı Donald Trump’tan yanıt alabildi. Donald Trump ile iletişimi sonrası Carthen, 2019 yılında SSA ve diğer devlet kurumlarına karşı bir dizi dava açsa da dava, dokunulmazlık yasası nedeniyle reddedildi. NBC’nin sunduğu verilere göre ABD’de her yıl 12 bin kişi yanlışlıkla ölü olarak ilan ediliyor.Haberin ilginçliği sebebiyle ABD’de bir medya kurumu, Carthen’a danışmanlık sağlayacağını duyurdu. Haksız yere ölü ilan edilmesinden sonra televizyona röportaj veren Carther, “Evimi terk etmek zorunda kaldım. Kalacak bir yerim yok. İpotek dahi satın alamıyorum. Bir iş bulsam bile yasal sebeplerden dolayı uzun süre çalışamıyorum” açıklamasında bulundu.Uzun süre oy kullanamayan veya istikrarlı bir işi sürdüremeyen 52 yaşındaki kadın, 2021'de adını değiştirdi ve yeni bir sosyal güvenlik numarası aldı, ancak her adımına rağmen aksiliklerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Dahası, annesi uzun süre kayıtlarda ölü gözüktüğü için Carthen’in oğlunun Federal Öğrenci Yardımı başvurusunu da imzalayamadığı için oğlu üniversiteye gitmekte sorun yaşıyor.Belgelerde ölü olarak gözükmesine rağmen ciddi tıbbi sorunlara sahip olduğu için sakat kişilere verilen engelli yardımı alan Carthen, “Üçüncü aşama böbrek yetmezliği, aort kapak yetersizliği ve atriyal fibrilasyon gibi bir sürü hastalıkla uğraşırken engelli birey olarak belgede tanınıyorum, ama ölüyüm. Bu nasıl iş? Her şeyim elimden alındı, resmen hayattan engel yedim” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231004/taylandda-otomobil-iskeleden-suya-dustu-2-oldu-1076026691.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, komik, engelli, ölü, sosyal güvenlik, hata, donald trump