https://sputniknews.com.tr/20231004/taylandda-otomobil-iskeleden-suya-dustu-2-oldu-1076026691.html

Yolu şaşıran sürücü otomobili iskeleden aşağıya sürdü: 2 ölü

Yolu şaşıran sürücü otomobili iskeleden aşağıya sürdü: 2 ölü

Tayland'ın Koh Samui adasında sürücünün yolu şaşırması sonucu otomobil feribot iskelesinden suya düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T17:23+0300

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Tayland'ın Koh Samui Adası'nda bir sürücü, otomobilde tartışma yaşandığı sırada önündeki yolu şaşırınca feribot iskelesinden suya düştü.Otomobilde bulunan üç kişiden biri, camı kırarak sudan çıkmayı başarırken, diğer 2 kişin araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.Araçta sıkışanların cansız bedenleri daha sonra olay yerine gelen Tayland Donanması dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.Kazadan kurtulan 20 yaşındaki Raweephap'ın polis ekiplerine verdiği ilk ifadede adada tatil için bulunduklarını, yaşanan kaza öncesi yollarını kaybettiklerini ve bu sırada aracın içinde bir tartışma yaşandığını belirtti.Raweephap kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturduğunu, suya düştüklerinde ters dönen araçtan camı kırarak çıkmayı başardığını aktardı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tayland'da otomobil iskeleden suya düştü: 2 öldü Tayland'da otomobil iskeleden suya düştü: 2 öldü 2023-10-04T17:23+0300 true PT0M36S

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