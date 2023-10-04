Yolu şaşıran sürücü otomobili iskeleden aşağıya sürdü: 2 ölü
17:23 04.10.2023 (güncellendi: 17:24 04.10.2023)
© İHA
Tayland'ın Koh Samui adasında sürücünün yolu şaşırması sonucu otomobil feribot iskelesinden suya düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Tayland'ın Koh Samui Adası'nda bir sürücü, otomobilde tartışma yaşandığı sırada önündeki yolu şaşırınca feribot iskelesinden suya düştü.
Otomobilde bulunan üç kişiden biri, camı kırarak sudan çıkmayı başarırken, diğer 2 kişin araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Araçta sıkışanların cansız bedenleri daha sonra olay yerine gelen Tayland Donanması dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.
Kazadan kurtulan 20 yaşındaki Raweephap'ın polis ekiplerine verdiği ilk ifadede adada tatil için bulunduklarını, yaşanan kaza öncesi yollarını kaybettiklerini ve bu sırada aracın içinde bir tartışma yaşandığını belirtti.
Raweephap kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturduğunu, suya düştüklerinde ters dönen araçtan camı kırarak çıkmayı başardığını aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobilde bulunan üç kişiden biri, camı kırarak sudan çıkmayı başarırken, diğer 2 kişin araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Araçta sıkışanların cansız bedenleri daha sonra olay yerine gelen Tayland Donanması dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.
Kazadan kurtulan 20 yaşındaki Raweephap'ın polis ekiplerine verdiği ilk ifadede adada tatil için bulunduklarını, yaşanan kaza öncesi yollarını kaybettiklerini ve bu sırada aracın içinde bir tartışma yaşandığını belirtti.
Raweephap kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturduğunu, suya düştüklerinde ters dönen araçtan camı kırarak çıkmayı başardığını aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.