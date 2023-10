https://sputniknews.com.tr/20231015/tunus-cumhurbaskani-said-filistinin-bagimsizligi-icin-her-gun-calisacagiz-1076354337.html

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını ve bağımsız bir Filistin için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla Binzert vilayetinde düzenlenen etkinliğe katılan Tunus Cumhurbaşkanı Said, Filistin ile dayanışma mesajı verdi.Tunus devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Said, "Filistin halkını katledenlerin ülkeden çıkarılması ve Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız." dedi.Said, "Medeni olarak nitelendirilen dünya, insani kanunlar koymuş fakat bu kanunları Filistinlilere reva görmüyor. Orta Doğu'yu bir kez daha bölmek istiyorlar. Kahramanca direnen Filistin halkının meşru hakları asla kaybolmayacak. Filistin ile dayanışma ve desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.Tunus'un 1956 yılında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Fransız denetiminde kalan Bizerte'de, 1961 yılında Fransız ve Tunus kuvvetleri arasında çatışmalar başlamış ve kent 15 Ekim 1963'te Fransız işgalinden kurtulmuştu.Tunus genelinde her yıl 15 Ekim'de yapılan etkinliklerle son Fransız askerinin de ülkeden ayrılışı kutlanıyor.

