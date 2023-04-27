https://sputniknews.com.tr/20230427/tunus-11-yil-sonra-suriyeye-buyukelci-atadi-1070294558.html
Tunus, 11 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi atadı
Tunus, 11 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi atadı
Tunus'un 11 yıl aradan sonra Şam'a yeniden büyükelçi atadığı belirtildi. Muhammed el-Mühezzebi, Şam Büyükelçisi ve Tunus'un Suriye'deki tam yetkili temsilcisi... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T23:13+0300
2023-04-27T23:13+0300
2023-04-27T23:17+0300
dünya
ortadoğu
tunus cumhurbaşkanlığı
suriye
tunus
afrika
kays said
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Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törenle, Muhammed el-Mühezzebi'yi "olağanüstü" Şam Büyükelçisi ve Tunus'un Suriye'deki tam yetkili temsilcisi olarak atadı.Söz konusu atama, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın 17-19 Nisan'da Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşmiş oldu.Mikdad söz konusu ziyarette, ülkesinin, Tunus'a büyükelçi atamayı planladığını açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Said ise Mikdad ile 18 Nisan'da gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye ile ilişkilerin ve ikili işbirliğinin normal seyrine dönmesini istediklerini kaydetmişti.- Suriye ile diplomatik ilişkiler 11 yıl önce kesilmiştiTunus, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Suriye’ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu.
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ortadoğu, tunus cumhurbaşkanlığı, suriye, tunus, afrika, kays said
ortadoğu, tunus cumhurbaşkanlığı, suriye, tunus, afrika, kays said
Tunus, 11 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi atadı
23:13 27.04.2023 (güncellendi: 23:17 27.04.2023) Abone ol
Tunus'un 11 yıl aradan sonra Şam'a yeniden büyükelçi atadığı belirtildi. Muhammed el-Mühezzebi, Şam Büyükelçisi ve Tunus'un Suriye'deki tam yetkili temsilcisi olarak atandı.
Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törenle, Muhammed el-Mühezzebi'yi "olağanüstü" Şam Büyükelçisi ve Tunus'un Suriye'deki tam yetkili temsilcisi olarak atadı.
Söz konusu atama, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın 17-19 Nisan'da Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşmiş oldu.
Mikdad söz konusu ziyarette, ülkesinin, Tunus'a büyükelçi atamayı planladığını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Said ise Mikdad ile 18 Nisan'da gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye ile ilişkilerin ve ikili işbirliğinin normal seyrine dönmesini istediklerini kaydetmişti.
- Suriye ile diplomatik ilişkiler 11 yıl önce kesilmişti
Tunus, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.
Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.
Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Suriye’ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu.