https://sputniknews.com.tr/20231015/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlarin-techizat-onarim-ussune-uc-hava-saldirisi-duzenledi-1076367701.html

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların teçhizat onarım üssüne üç hava saldırısı düzenledi

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların teçhizat onarım üssüne üç hava saldırısı düzenledi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de radikal oluşumlara mensup... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T23:16+0300

2023-10-15T23:16+0300

2023-10-15T23:16+0300

dünya

rusya hava-uzay kuvvetleri

suriye

suriye ordusu

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055933122_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_c7740d7d2bc40c2f81b3f85a19917c7d.jpg

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında radikal oluşumlara mensup militanların Suriye ordusunun mevzilerine ve sivil tesislere yönelik saldırılarına yanıt olarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin zırhlı araç onarım üssünü üç kez vurduğunu ifade etti.“Yasadışı silahlı oluşumların Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine ve sivil tesislere yönelik devam eden bombardımanına yanıt olarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri son 24 saat içinde militanların zırhlı araçlarının onarım üssüne üç hava saldırısı düzenledi” diyen Kulit, saldırılarda ayrıca 20'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini, tank barınaklarının ve tamir atölyelerinin, iki piyade savaş aracının ve 10’a yakın pikabın imha edildiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlarin-tesislerini-vurdu-5-silah-deposu-imha-edildi-1076342674.html

suriye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, suriye ordusu, rusya