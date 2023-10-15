https://sputniknews.com.tr/20231015/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlarin-techizat-onarim-ussune-uc-hava-saldirisi-duzenledi-1076367701.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların teçhizat onarım üssüne üç hava saldırısı düzenledi
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların teçhizat onarım üssüne üç hava saldırısı düzenledi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de radikal oluşumlara mensup... 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T23:16+0300
2023-10-15T23:16+0300
2023-10-15T23:16+0300
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında radikal oluşumlara mensup militanların Suriye ordusunun mevzilerine ve sivil tesislere yönelik saldırılarına yanıt olarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin zırhlı araç onarım üssünü üç kez vurduğunu ifade etti.“Yasadışı silahlı oluşumların Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine ve sivil tesislere yönelik devam eden bombardımanına yanıt olarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri son 24 saat içinde militanların zırhlı araçlarının onarım üssüne üç hava saldırısı düzenledi” diyen Kulit, saldırılarda ayrıca 20'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini, tank barınaklarının ve tamir atölyelerinin, iki piyade savaş aracının ve 10’a yakın pikabın imha edildiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231014/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlarin-tesislerini-vurdu-5-silah-deposu-imha-edildi-1076342674.html
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rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, suriye ordusu, rusya
rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, suriye ordusu, rusya
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların teçhizat onarım üssüne üç hava saldırısı düzenledi
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de radikal oluşumlara mensup militanların zırhlı araç onarım üssünü üç kez vurduğunu belirtti.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında radikal oluşumlara mensup militanların Suriye ordusunun mevzilerine ve sivil tesislere yönelik saldırılarına yanıt olarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin zırhlı araç onarım üssünü üç kez vurduğunu ifade etti.
“Yasadışı silahlı oluşumların Suriye hükümet birliklerinin mevzilerine ve sivil tesislere yönelik devam eden bombardımanına yanıt olarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri son 24 saat içinde militanların zırhlı araçlarının onarım üssüne üç hava saldırısı düzenledi” diyen Kulit, saldırılarda ayrıca 20'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini, tank barınaklarının ve tamir atölyelerinin, iki piyade savaş aracının ve 10’a yakın pikabın imha edildiğini vurguladı.