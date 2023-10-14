Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların tesislerini vurdu, 5 silah deposu imha edildi

“Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, bu tür girişimleri önlemek amacıyla dün İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yasadışı silahlı gruplara ait tesislere yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu bir pikap üzeri mobil çok namlulu roketatar sistemi ve 5 adet saldırı maksatlı insansız hava aracı imha edildi. Yasadışı silahlı gruplara ait iki kontrol noktası ve iki yeraltı sığınağı, silah ve mühimmatın bulunduğu 5 depo vuruldu, 10'dan fazla militan etkisiz hale getirildi.”