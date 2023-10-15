https://sputniknews.com.tr/20231015/macaristan-disisleri-bakani-rusya-karsiti-yaptirimlar-basarisiz--1076344976.html

Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya karşıtı yaptırımlar başarısız

Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya karşıtı yaptırımlar başarısız

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu vurgularken, Avrupa Birliği'nin beklentilerinin aksine, ne Rusya'ya... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T12:33+0300

2023-10-15T12:33+0300

2023-10-15T12:33+0300

avrupa'da enerji krizi

ab

rusya

yaptırım

macaristan

peter szijjarto

rusya enerji haftası

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Rusya Enerji Haftası kapsamında başkent Moskova’yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımların Rusya açısından etkisi konusunun tartışmalı olduğuna dikkat çekerek, “Yaptırımlar kime daha çok zarar veriyor? Bize mi yoksa Moskova’ya mı? Bunların bir anlamı var mı? Rusya'yı ekonomik olarak dizlerinin üstüne çöktürme veya Ukrayna geriliminde barışı sağlamaya yol açtı mı? Bence bunun işe yaramadığı açık” diye vurguladı.Szijjarto, yaptırımların işe yaramamasına rağmen bu konunun şu anda Avrupa Birliği'nde tartışılmadığını da kaydederken, uygulanan yaptırımların işe yaramadığını söyleyenlerin ise köşeye sıkıştırıldığını veya aşağılandığını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli stratejisi olduğunu vurgulamış, öte yandan bu amaçla ilan edilen yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230925/orban-rusyadan-enerjiyi-reddetmek-abnin-cikarlarina-aykiri-1075752705.html

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ab, rusya, yaptırım, macaristan, peter szijjarto, rusya enerji haftası