https://sputniknews.com.tr/20231015/israil-lubnan-sinirindaki-catisma-ihtimaline-karsi-70-bin-sivili-tahliyeye-hazirlaniyor-1076367799.html

İsrail, Lübnan sınırındaki çatışma ihtimaline karşı 70 bin sivili tahliyeye hazırlanıyor

İsrail, Lübnan sınırındaki çatışma ihtimaline karşı 70 bin sivili tahliyeye hazırlanıyor

İsrail'in, Lübnan sınırında çatışma ihtimaline karşı bölgede yaşayan en az 70 bin sivilin güvenli alanlara tahliyesi için hazırlık yaptığı bildirildi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T23:19+0300

2023-10-15T23:19+0300

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İsrail'de Globes gazetesinin, Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Olağanüstü Durum İdaresi'ne (NEMA) dayandırdığı haberine göre, Lübnan ile olası çatışma halinde İsrail'in kuzey sınır bölgelerinde yaşayan siviller, ülke genelindeki okullara yerleştirilecek.NEMA Başkanı Yoram Laredo, Lübnan'la çıkacak olası çatışmada "operasyonel olarak" tahliye edilmesi gereken kişilerin sayısının en az 70 bin olduğunu belirtti.Laredo, İsrail'in toplam 60 bin otel odası kapasitesine sahip olduğu ve bunların sadece 40 bini belirlenen risk bölgesi dışında olduğu için sınıra yakın yaşayanların okullara yerleştirilebileceği bilgisini paylaştı.İsrail'de tahliyeler sürüyorNEMA, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile yürütülen tahliye operasyonu kapsamında son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 0 ila 4 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinden yaklaşık 13 bin kişinin 31 otele yerleştirildiği bilgisini verdi.Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail kenti Sderot'ta yaşayan İsraillilerin tahliyesi neredeyse tamamlanırken The Jerusalem Post'un haberine göre bölgedeki 30 bin kişilik nüfusun çoğu evlerini terk etti.NEMA, Gazze Şeridi'ne 7 kilometre uzaklıktaki Ofakim ve Askalan şehirlerinde bulunan yaklaşık 25 bin kişi için tahliye hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, çatışmalar nedeniyle toplam 60 bin İsrailli yerlerinden oldu. Hizbullah'tan İsrail'e ait askeri noktalara silahlı saldırıHizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.Açıklamada, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edilmişti.Sınırda çatışmaların çıktığı ve İsrail'in Cel el-Alem, Birket Rişe, Ramya, Manara ve Abaad bölgelerindeki askeri noktalarına silahlı saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.Hizbullah, söz konusu saldırının İsrail bombardımanında ölen Lübnanlı gazeteci İssam Abdullah ile 2 Lübnanlı sivil için gerçekleştirildiğini açıklamıştı.İsrail-Filistin çatışmasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231015/netanyahu-abd-baskani-bideni-israile-davet-etti-1076367303.html

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