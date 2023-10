https://sputniknews.com.tr/20231015/ingiltereden-israile-kara-harekatiyla-ilgili-itidal-cagrisi-1076353814.html

İngiltere'den İsrail'e kara harekatıyla ilgili itidal çağrısı

İngiltere'den İsrail'e kara harekatıyla ilgili itidal çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail'i Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı sırasında itidalli olmaya çağırdıklarını söyledi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T22:23+0300

2023-10-15T22:23+0300

2023-10-15T22:23+0300

dünya

gazze şeridi

israil

israil-filistin

ingiltere

ingiltere dışişleri bakanlığı

mısır

sınır

israil ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076353660_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b6055cfcbe103e3ada62d761c455a164.jpg

7 Ekim'de yeniden alevlenen İsrail-Filistin çatışmasında, İsrail'in planladığı kara harekatı çok sayıda soru işareti ve büyük bir endişeyle bekleniyor.Sky News televizyonuna demeç veren Cleverly, "Siviller ve Filistinliler arasında can kayıplarından kaçınmanın İsrail'in çıkarına olduğunu belirttim, zira Hamas'ın bunu daha kapsamlı bir Arap-İsrail savaşına ya da fiilen Müslüman dünyası ile dünyanın geri kalanı arasında bir savaşa dönüştürmek istediği aşikar. İsrail de dahil hiçbirimiz bunu istemiyoruz. Bu yüzden bunu bir dost olarak şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısının bölgedeki İngilizlerin tahliyesi için açılması konusunda Kahire'yle anlaşma sağlamanın son derece zor olduğunu kaydeden Cleverly, bu nedenle sınır kapısının ne zaman açılacağını söylemesinin mümkün olmadığını belirtti.Gazze'deki İngilizlere destek sağlamayı sürdürdüklerini söyleyen Cleverly, sınır kapısının devreye sokulması için ABD, İsrail ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenlenmesi halinde bunun ağır sonuçlar doğuracağı ve sivil can kayıplarının kabul edilemez olacağı uyarısında bulunmuştu.İsrail'in kara harekatı planlarını eleştiren Rusya lideri, "Gazze'de kara harekatıyla ilgili hazırlık planları olduğunu duyuyoruz. Ancak meskun mahallerde ağır teçhizatın kullanılması, zor bir iştir ve tüm taraflar için ciddi sonuçlara gebedir. Askeri teçhizat olmadan bu çok yoğun meskun mahallerde harekat düzenlemek ise daha zordur. En önemlisi de, sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez olacaktır. Zira orada 2 milyon kişi yaşıyor" demişti.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, yakın zamanda yaptığı açıklamasında, Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Refah kontrol noktasının Mısır tarafında açık olduğunu vurgularken, ancak Gazze tarafında yolların bombalama nedeniyle sınıra giden yollarda büyük zarar olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231015/filistin-saglik-bakanligi-gazze-seridindeki-tum-buyuk-hastanelerin-yikildigini-duyurdu-1076346520.html

gazze şeridi

israil

ingiltere

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze şeridi, israil, israil-filistin, ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, mısır, sınır, israil ordusu