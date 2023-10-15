https://sputniknews.com.tr/20231015/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-milletvekilleri-icin-3-donem-siniri-getirecegiz-1076357241.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle üç dönem milletvekilliği sınırı getireceklerini belirterek, "Delege sisteminden... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T17:40+0300

2023-10-15T17:40+0300

2023-10-15T17:40+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

kocaeli

sığınmacı

sığınmacılar

sığınmacı krizi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, geçmiş 100 yılın ana omurgasında Cumhuriyet Halk Partililerin bulunduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi.Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce ülke sınırlarında alınan tedbirlerin günümüzde alınmadığını ve Türkiye'nin "sığınmacı deposuna" döndüğünü savunarak, Ankara'daki saldırının faili iki teröristin Suriye'den geldiğinin söylendiğini ifade etti.Önümüzdeki günlerde Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkerenin TBMM'de görüşüleceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, teröriste karşı çıkmanın namus borcu olduğunu ancak tezkerede bulanan, "Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi" cümlesindeki yabancı askerin kim ve Türkiye'de ne işi olduğunu sordu.Kılıçdaroğlu, demokrasiyi yeninden inşa etmek istediklerini dile getirerek, kimlik ve inanç siyaseti yapmadıklarını, herkesin evinde, mahallesinde, sokağında, kentinde ve Türkiye'de huzur içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.Ülkenin bugünlere gelmesine büyük katkılar sunan emeklinin devletin bütçesine yük olarak görüldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ahlaki ve siyasi meşruiyet konusunda sorun yaratan bir iktidarın ülkeye yararının olmayacağını söyledi.'CHP'nin aksayan yönlerini mümkün olduğunca çözeceğiz'Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da düzenlenecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ardından tüzük kurultayı yapacaklarını anlatarak, bu kurultayda CHP'nin aksayan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceklerine değindi.Bu kapsamda yapılan çalışmada il, ilçe başkanları, milletvekilleri, STK'ler ve başka ülkelerdeki uygulamalardan örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Seçimlerde oyunu düşüren il, kendiliğinden düşmüş olacak'Kılıçdaroğlu, tüzük değişiklikleri kapsamında, danışma kurulunu 3 kez arka arkaya toplamayan il yönetiminin düşmüş sayılacağını bildirerek, "Bunu da yapacağız, kimse kusura bakmasın. Oturacaksınız, danışma kurulunu toplayacaksın, var olan sorunlarını masaya yatıracaksın. 3 gece arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak, yeni il yönetimi seçilecek. Mahalle temsilciliklerinde en az 1 kadın ve 1 erkek olacak, tek başına erkek değil. Çünkü bizim evlere gitmemiz, kadınlarla konuşmamız lazım" diye konuştu.Eskiden olduğu gibi güçlü bir genel sekreterlik oluşturacaklarına değinen Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde oyunu düşüren il, kendiliğinden düşmüş olacak. Yükseltiyorsan tamam, oyun düştüyse 'kardeşim kusura bakma, yeni yönetim gelsin' diyeceğiz" şeklinde konuştu."Delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz arkadaşlar, delege sistemini kaldıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, bu sistemin, çatışmalara ve çekişmelere yol açtığını ve kalıcı hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.Kılıçdaroğlu, partide iç denetim mekanizması oluşturacaklarını, denetçi ve müfettişlerin örgütü denetleyeceğinden bahsederek, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, oyunu artıran en fazla artıran 5 ilin başkanının da parti meclisinde yer alacağını sözlerine ekledi.'Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa partiden ayıracağım'Kılıçdaroğlu, engelleri aşıp başarıya imza atmaya çalışan belediye başkanlarına teşekkür ederek, yüklendikleri tarihi sorumluluğun çok fazla olduğunun altını çizdi.Kendileri için değil ülke, gelecek, çocuklar ve evlatlar yeniden ayağa kalkıp mücadele etmeleri gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve partililer katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231013/chpde-kurultay-hesaplari-kilicdaroglu-en-az-750-imza-ile-yeniden-aday-gosterilecek-1076303690.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kocaeli, sığınmacı, sığınmacılar, sığınmacı krizi