CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz

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SESLİ HABER
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
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Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
07:19
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Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
07:28
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
08:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
08:19
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarına katılan yeni isimleri açıkladı
08:39
2 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
08:46
1 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
09:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı
09:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
09:53
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
10:10
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
10:19
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
10:28
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in katılacağı zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu
10:37
2 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
10:46
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
10:56
2 dk
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Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım
11:11
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
11:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın tahıl ihracatında keskin düşüş
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor
12:13
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
12:30
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
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13:05
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Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
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16:00
6 dk
SESLİ HABER
Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok
16:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
16:32
1 dk
SESLİ HABER
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı
16:41
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Dünya ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda
17:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:48
2 dk
SESLİ HABER
FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
17:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
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Çin basını: ABD’li savunma şirketleri, İsrail-Filistin çatışmalarından karlı çıkabilir
18:13
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Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
18:21
1 dk
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Doğalgaz transfer haritasını Türkiye'ye gönderdik
18:29
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: ABD’nin müdahalesi Orta Doğu’da büyük savaşa yol açabilir
18:40
1 dk
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'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı'
18:47
2 dk
SESLİ HABER
Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’
18:55
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
19:09
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
19:26
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Venezuela: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu kötüleştiriyor'
20:00
1 dk
SESLİ HABER
'Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor'
20:09
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
20:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
20:35
3 dk
SESLİ HABER
ABD Senatörü: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor
21:00
1 dk
SESLİ HABER
AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı
21:10
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
21:38
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
22:10
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
23:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
09:00
2 dk
SESLİ HABER
FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
09:10
2 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’
09:28
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
09:37
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
10:00
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
10:08
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
10:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
10:26
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
10:45
2 dk
SESLİ HABER
Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım
10:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
11:14
1 dk
SESLİ HABER
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
11:24
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok
11:42
2 dk
SESLİ HABER
Çin basını: ABD’li savunma şirketleri, İsrail-Filistin çatışmalarından karlı çıkabilir
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarına katılan yeni isimleri açıkladı
12:12
2 dk
SESLİ HABER
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı
12:24
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
12:33
1 dk
SESLİ HABER
'Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor'
12:44
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
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Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
18:21
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
18:49
2 dk
SESLİ HABER
AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
19:11
1 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
19:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
19:37
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Venezuela: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu kötüleştiriyor'
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in katılacağı zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın tahıl ihracatında keskin düşüş
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Dünya ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda
20:35
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
21:10
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: ABD’nin müdahalesi Orta Doğu’da büyük savaşa yol açabilir
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
21:39
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
21:49
1 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya
21:57
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli
22:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
22:09
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
22:27
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
22:36
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
22:46
2 dk
SESLİ HABER
'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı'
22:56
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
23:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD Senatörü: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor
23:09
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
23:18
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
23:38
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SESLİ HABER
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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231015/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-milletvekilleri-icin-3-donem-siniri-getirecegiz-1076357241.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle üç dönem milletvekilliği sınırı getireceklerini belirterek, "Delege sisteminden... 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T17:40+0300
2023-10-15T17:40+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
kocaeli
sığınmacı
sığınmacılar
sığınmacı krizi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, geçmiş 100 yılın ana omurgasında Cumhuriyet Halk Partililerin bulunduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi.Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce ülke sınırlarında alınan tedbirlerin günümüzde alınmadığını ve Türkiye'nin "sığınmacı deposuna" döndüğünü savunarak, Ankara'daki saldırının faili iki teröristin Suriye'den geldiğinin söylendiğini ifade etti.Önümüzdeki günlerde Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkerenin TBMM'de görüşüleceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, teröriste karşı çıkmanın namus borcu olduğunu ancak tezkerede bulanan, "Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi" cümlesindeki yabancı askerin kim ve Türkiye'de ne işi olduğunu sordu.Kılıçdaroğlu, demokrasiyi yeninden inşa etmek istediklerini dile getirerek, kimlik ve inanç siyaseti yapmadıklarını, herkesin evinde, mahallesinde, sokağında, kentinde ve Türkiye'de huzur içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.Ülkenin bugünlere gelmesine büyük katkılar sunan emeklinin devletin bütçesine yük olarak görüldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ahlaki ve siyasi meşruiyet konusunda sorun yaratan bir iktidarın ülkeye yararının olmayacağını söyledi.'CHP'nin aksayan yönlerini mümkün olduğunca çözeceğiz'Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da düzenlenecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ardından tüzük kurultayı yapacaklarını anlatarak, bu kurultayda CHP'nin aksayan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceklerine değindi.Bu kapsamda yapılan çalışmada il, ilçe başkanları, milletvekilleri, STK'ler ve başka ülkelerdeki uygulamalardan örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Seçimlerde oyunu düşüren il, kendiliğinden düşmüş olacak'Kılıçdaroğlu, tüzük değişiklikleri kapsamında, danışma kurulunu 3 kez arka arkaya toplamayan il yönetiminin düşmüş sayılacağını bildirerek, "Bunu da yapacağız, kimse kusura bakmasın. Oturacaksınız, danışma kurulunu toplayacaksın, var olan sorunlarını masaya yatıracaksın. 3 gece arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak, yeni il yönetimi seçilecek. Mahalle temsilciliklerinde en az 1 kadın ve 1 erkek olacak, tek başına erkek değil. Çünkü bizim evlere gitmemiz, kadınlarla konuşmamız lazım" diye konuştu.Eskiden olduğu gibi güçlü bir genel sekreterlik oluşturacaklarına değinen Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde oyunu düşüren il, kendiliğinden düşmüş olacak. Yükseltiyorsan tamam, oyun düştüyse 'kardeşim kusura bakma, yeni yönetim gelsin' diyeceğiz" şeklinde konuştu."Delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz arkadaşlar, delege sistemini kaldıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, bu sistemin, çatışmalara ve çekişmelere yol açtığını ve kalıcı hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.Kılıçdaroğlu, partide iç denetim mekanizması oluşturacaklarını, denetçi ve müfettişlerin örgütü denetleyeceğinden bahsederek, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, oyunu artıran en fazla artıran 5 ilin başkanının da parti meclisinde yer alacağını sözlerine ekledi.'Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa partiden ayıracağım'Kılıçdaroğlu, engelleri aşıp başarıya imza atmaya çalışan belediye başkanlarına teşekkür ederek, yüklendikleri tarihi sorumluluğun çok fazla olduğunun altını çizdi.Kendileri için değil ülke, gelecek, çocuklar ve evlatlar yeniden ayağa kalkıp mücadele etmeleri gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve partililer katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231013/chpde-kurultay-hesaplari-kilicdaroglu-en-az-750-imza-ile-yeniden-aday-gosterilecek-1076303690.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kocaeli, sığınmacı, sığınmacılar, sığınmacı krizi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kocaeli, sığınmacı, sığınmacılar, sığınmacı krizi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz

17:40 15.10.2023
© ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kartepe’de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kartepe’de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
© ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle üç dönem milletvekilliği sınırı getireceklerini belirterek, "Delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz, delege sistemini kaldıracağız. Çünkü delege sistemi, ciddi çatışmalara, çekişmelere yol açıyor" dedi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, geçmiş 100 yılın ana omurgasında Cumhuriyet Halk Partililerin bulunduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce ülke sınırlarında alınan tedbirlerin günümüzde alınmadığını ve Türkiye'nin "sığınmacı deposuna" döndüğünü savunarak, Ankara'daki saldırının faili iki teröristin Suriye'den geldiğinin söylendiğini ifade etti.
Önümüzdeki günlerde Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkerenin TBMM'de görüşüleceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, teröriste karşı çıkmanın namus borcu olduğunu ancak tezkerede bulanan, "Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi" cümlesindeki yabancı askerin kim ve Türkiye'de ne işi olduğunu sordu.
Kılıçdaroğlu, demokrasiyi yeninden inşa etmek istediklerini dile getirerek, kimlik ve inanç siyaseti yapmadıklarını, herkesin evinde, mahallesinde, sokağında, kentinde ve Türkiye'de huzur içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
Ülkenin bugünlere gelmesine büyük katkılar sunan emeklinin devletin bütçesine yük olarak görüldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ahlaki ve siyasi meşruiyet konusunda sorun yaratan bir iktidarın ülkeye yararının olmayacağını söyledi.

'CHP'nin aksayan yönlerini mümkün olduğunca çözeceğiz'

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da düzenlenecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ardından tüzük kurultayı yapacaklarını anlatarak, bu kurultayda CHP'nin aksayan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceklerine değindi.
Bu kapsamda yapılan çalışmada il, ilçe başkanları, milletvekilleri, STK'ler ve başka ülkelerdeki uygulamalardan örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Birincisi şu arkadaşlar; bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse cinsiyet kotası getireceğiz. Şahsi kanaatim; cinsiyet kotasının yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek olması. Getireceğiz, inşallah kurultayımız bunu kabul eder. Merkez Yönetim Kurulu'nun üye kabulüne sınır getirilecek. Yani 'bir ilden veya ilçeden hemen 5 bin üye getirin MYK'den geçirelim' bunu kaldıracağız. Biz yapmıyoruz ama bunu tüzüğe yazacağız. Yüzde 1'i, 2'si geçer. Sınırlı sayıda önemli insanlar MYK kararıyla partiye üye olurlar. Ama bir yeri kontrol etmek için '5 bin kişi birden üye yapalım, kimsenin de haberi yok' bunu da kaldıracağız.
Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz. 3 dönemden sonra milletvekili olamayacak. Belediye meclisi ve il genel meclis üyelikleri için meslek kotası getireceğiz. Bölgenin, kentin özelliklerine göre kesinlikle kotaların gelmesi lazım. Belediye meclisinde avukat, veteriner, mimar, kent plancısı olmalı. Bunları da getireceğiz."

'Seçimlerde oyunu düşüren il, kendiliğinden düşmüş olacak'

Kılıçdaroğlu, tüzük değişiklikleri kapsamında, danışma kurulunu 3 kez arka arkaya toplamayan il yönetiminin düşmüş sayılacağını bildirerek, "Bunu da yapacağız, kimse kusura bakmasın. Oturacaksınız, danışma kurulunu toplayacaksın, var olan sorunlarını masaya yatıracaksın. 3 gece arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak, yeni il yönetimi seçilecek. Mahalle temsilciliklerinde en az 1 kadın ve 1 erkek olacak, tek başına erkek değil. Çünkü bizim evlere gitmemiz, kadınlarla konuşmamız lazım" diye konuştu.
Eskiden olduğu gibi güçlü bir genel sekreterlik oluşturacaklarına değinen Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde oyunu düşüren il, kendiliğinden düşmüş olacak. Yükseltiyorsan tamam, oyun düştüyse 'kardeşim kusura bakma, yeni yönetim gelsin' diyeceğiz" şeklinde konuştu.
"Delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz arkadaşlar, delege sistemini kaldıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, bu sistemin, çatışmalara ve çekişmelere yol açtığını ve kalıcı hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, partide iç denetim mekanizması oluşturacaklarını, denetçi ve müfettişlerin örgütü denetleyeceğinden bahsederek, şunları kaydetti:
"Düzenli aidat ödeyenler, kendi milletvekillerini, belediye başkanlarını, il başkanlarını kendileri seçecek, düzenli aidat ödeyenler. Partiyle aidiyeti olan, her ay aidatını yatırıyorsan sorun yok, milletvekilin seç ama '5 bin kişiyi üye yap, ondan sonra gel milletvekilini seç' dediğiniz zaman mesele başka yerlere sapıyor. Dolayısıyla partiyle güçlü aidiyetin yolu aidat, ödüyorsa mesele yok. Gerçekten sağlık bir ön seçim istiyorsanız, düzenli aidat ödeyenler gelsin, milletvekilini, belediye ve il genel meclis üyesini seçsin."
Kılıçdaroğlu, oyunu artıran en fazla artıran 5 ilin başkanının da parti meclisinde yer alacağını sözlerine ekledi.

'Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa partiden ayıracağım'

Kılıçdaroğlu, engelleri aşıp başarıya imza atmaya çalışan belediye başkanlarına teşekkür ederek, yüklendikleri tarihi sorumluluğun çok fazla olduğunun altını çizdi.
Kendileri için değil ülke, gelecek, çocuklar ve evlatlar yeniden ayağa kalkıp mücadele etmeleri gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kongrelerimiz yapılıyor, güzel tartışmalar oluyor, gayet güzel. Biz demokrasiyiz zaten, demokrasiyi getiren partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter, seçimler biter, el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim, kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın, kimse. Çok açık, çok net söylüyorum. Tartışma eyvallah, başımın üstüne."
Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve partililer katıldı.
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