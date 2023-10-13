https://sputniknews.com.tr/20231013/chpde-kurultay-hesaplari-kilicdaroglu-en-az-750-imza-ile-yeniden-aday-gosterilecek-1076303690.html

CHP’de kurultay hesapları: Kılıçdaroğlu en az 750 imza ile yeniden aday gösterilecek

CHP’de kurultay hesapları: Kılıçdaroğlu en az 750 imza ile yeniden aday gösterilecek

Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım tarihlerinde 57’nci kurultayını gerçekleştirecek. Kurultay için genel başkan adayları hesap yapmaya başladı. CHP Genel... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T13:30+0300

2023-10-13T13:30+0300

2023-10-13T13:30+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp pm

chp parti meclisi

chp genel merkezi

chp kurultayı

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

örsan öymen

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Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. CHP’de Temmuz ayında başlatılan olağan kurultay sürecinden bu hafta sonu düzenlenecek kongreler ile il yönetimleri ve genel merkez delegeleri belirlenmiş olacak.CHP’nin genel kurultayında bin 370 delegenin oy kullanması bekleniyor. CHP’de şu anda kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan genel başkanlık için aday olacaklarını açıkladı.CHP Tüzüğüne göre bir kişinin genel kurulda aday gösterilebilmesi için Genel Başkan adayı olmak isteyen kişinin delegelerin en az yüzde beşinin imzasını alması gerekiyor. Her bir delege sadece bir genel başkan için imza verebiliyor.CHP Genel Merkezi’nde yürütülen çalışmaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday gösterilmesi için 750 imzanın toplanması hedefleniyor. Bunun için delegelere yönelik tarama çalışması başlatıldı. Genel Merkezi desteklediğini ifade eden delegeler belirleniyor. CHP Genel Merkezi bu hamle ile diğer adayların seçimde şansının olmadığı algısını yaratarak, seçimden önce zaferini ilan etmek istiyor.PM için mücadele yaşanacakCHP’de Genel Başkan adaylığının yanı sıra parti meclisi üyeliği içinde çalışmalar devam ediyor. Genel Merkez kanadı PM’de çoğunluğu kaybetmek istemiyor. Değişim taraftarları ise PM listesinde Genel Merkez’in anahtar listesini delerek yönetimde çoğunluk oluşturma hesabı yapıyor.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp pm, chp parti meclisi, chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, örsan öymen