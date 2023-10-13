https://sputniknews.com.tr/20231013/chpde-kurultay-hesaplari-kilicdaroglu-en-az-750-imza-ile-yeniden-aday-gosterilecek-1076303690.html
CHP’de kurultay hesapları: Kılıçdaroğlu en az 750 imza ile yeniden aday gösterilecek
CHP’de kurultay hesapları: Kılıçdaroğlu en az 750 imza ile yeniden aday gösterilecek
Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım tarihlerinde 57’nci kurultayını gerçekleştirecek. Kurultay için genel başkan adayları hesap yapmaya başladı. CHP Genel... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T13:30+0300
2023-10-13T13:30+0300
2023-10-13T13:30+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp pm
chp parti meclisi
chp genel merkezi
chp kurultayı
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
örsan öymen
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Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. CHP’de Temmuz ayında başlatılan olağan kurultay sürecinden bu hafta sonu düzenlenecek kongreler ile il yönetimleri ve genel merkez delegeleri belirlenmiş olacak.CHP’nin genel kurultayında bin 370 delegenin oy kullanması bekleniyor. CHP’de şu anda kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan genel başkanlık için aday olacaklarını açıkladı.CHP Tüzüğüne göre bir kişinin genel kurulda aday gösterilebilmesi için Genel Başkan adayı olmak isteyen kişinin delegelerin en az yüzde beşinin imzasını alması gerekiyor. Her bir delege sadece bir genel başkan için imza verebiliyor.CHP Genel Merkezi’nde yürütülen çalışmaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday gösterilmesi için 750 imzanın toplanması hedefleniyor. Bunun için delegelere yönelik tarama çalışması başlatıldı. Genel Merkezi desteklediğini ifade eden delegeler belirleniyor. CHP Genel Merkezi bu hamle ile diğer adayların seçimde şansının olmadığı algısını yaratarak, seçimden önce zaferini ilan etmek istiyor.PM için mücadele yaşanacakCHP’de Genel Başkan adaylığının yanı sıra parti meclisi üyeliği içinde çalışmalar devam ediyor. Genel Merkez kanadı PM’de çoğunluğu kaybetmek istemiyor. Değişim taraftarları ise PM listesinde Genel Merkez’in anahtar listesini delerek yönetimde çoğunluk oluşturma hesabı yapıyor.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp pm, chp parti meclisi, chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, örsan öymen
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp pm, chp parti meclisi, chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, örsan öymen
CHP’de kurultay hesapları: Kılıçdaroğlu en az 750 imza ile yeniden aday gösterilecek
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Özel
Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım tarihlerinde 57’nci kurultayını gerçekleştirecek. Kurultay için genel başkan adayları hesap yapmaya başladı. CHP Genel Merkezi, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun en az 750 delegenin imzası ile aday gösterilmesini planlıyor.
Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. CHP’de Temmuz ayında başlatılan olağan kurultay sürecinden bu hafta sonu düzenlenecek kongreler ile il yönetimleri ve genel merkez delegeleri belirlenmiş olacak.
CHP’nin genel kurultayında bin 370 delegenin oy kullanması bekleniyor. CHP’de şu anda kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan genel başkanlık için aday olacaklarını açıkladı.
CHP Tüzüğüne göre bir kişinin genel kurulda aday gösterilebilmesi için Genel Başkan adayı olmak isteyen kişinin delegelerin en az yüzde beşinin imzasını alması gerekiyor. Her bir delege sadece bir genel başkan için imza verebiliyor.
CHP Genel Merkezi’nde yürütülen çalışmaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday gösterilmesi için 750 imzanın toplanması hedefleniyor. Bunun için delegelere yönelik tarama çalışması başlatıldı. Genel Merkezi desteklediğini ifade eden delegeler belirleniyor. CHP Genel Merkezi bu hamle ile diğer adayların seçimde şansının olmadığı algısını yaratarak, seçimden önce zaferini ilan etmek istiyor.
PM için mücadele yaşanacak
CHP’de Genel Başkan adaylığının yanı sıra parti meclisi üyeliği içinde çalışmalar devam ediyor. Genel Merkez kanadı PM’de çoğunluğu kaybetmek istemiyor. Değişim taraftarları ise PM listesinde Genel Merkez’in anahtar listesini delerek yönetimde çoğunluk oluşturma hesabı yapıyor.