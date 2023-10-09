https://sputniknews.com.tr/20231009/chp-istanbul-il-baskani-belli-oldu-ozgur-celik-kimdir-1076152578.html

CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu: Özgür Çelik kimdir?

CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu: Özgür Çelik kimdir?

Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında başlayan başkanlık yarışını 342 oyla kazanan Özgür Çelik, CHP'nin... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T05:26+0300

2023-10-09T05:26+0300

2023-10-09T05:26+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul

chp istanbul il merkezi

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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini Özgür Çelik kazandı.'Örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi endişesi olmasın'Sonucun açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Çelik, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Çelik, "Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz" dedi.Çelik, "Yarın Cumhuriyet Halk Partisini tartışacak olanlara diyorum ki, lütfen lider sultasıyla il başkanı belirleyenleri tartışın. Lider sultasıyla ilçe başkanları belirleyenleri tartışın. Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Kongrenin heyecanıyla ifade edilmemesi gereken cümlelerin de söylendiğini kaydeden Çelik, "Acaba örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi endişesi olmasın. Biz, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, kadın kolumuzla, gençlik kolumuzla, tüm örgütümüzle kucaklaşmayı hazırız" diye konuştu.Özgür Çelik kimdir?Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi.22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu.2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.Motosiklet kullanmaktan, futbol oynamaktan, seyehat etmekten hoşlanan Çelik, halen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20231008/chp-istanbul-il-kongresi-basladi-imamoglundan-aciklama-1076141156.html

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