https://sputniknews.com.tr/20231015/belarus-2024te-sanghay-isbirligi-orgutune-tam-uye-olabilir-1076360826.html

Belarus 2024'te Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üye olabilir

Belarus 2024'te Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üye olabilir

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Belarus 2024 yılında örgüte tam üye olabileceğini belirtti. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T19:23+0300

2023-10-15T19:23+0300

2023-10-15T19:23+0300

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ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang, Belarus’un 2024 yılında örgüte tam üye olmasını beklediğini ifade etti. Belarus Radyosu Birinci Kanalı’nın Youtube kanalında yayınlanan röportajda Zhang, “Minsk'in gelecek yıl Astana Zirvesi’nde örgütün onuncu tam üyesi olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.İlgili mutabakat zaptının yürürlüğe girmesi için iç prosedürlerin tamamlanması için gereken sürenin, yasal prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak üye ülkelerin her birinde duruma göre değiştiğine dikkat çeken Zhang, “Yeni üyelerin kabulüne ilişkin prosedüre göre bir sonraki adım, bu belgenin Belarus Cumhuriyeti tarafından onaylanması olmalıdır. Başvuru sahibi Anlaşmaya, 15 Haziran 2001 tarihli Terörizm, Ayrılıkçılık ve Aşırıcılıkla Mücadeleye İlişkin Şangay Sözleşmesi'ne ve ŞİÖ bünyesinde kabul edilen bir dizi uluslararası anlaşma ve belgeye katılacak” ifadelerini kullandı.Temmuz ayında gerçekleşen ŞİÖ Zirvesi kapsamında örgüte tam üye ülke olarak katılmak üzere Belarus’un yükümlülüklerine ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Minsk'in yakın gelecekte belgenin tüm ŞİÖ üyeleri tarafından onaylanmasını beklediğini açıklamıştı.Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şanghay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu.2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değişti.Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci olarak kabul edilen İran'ın tam üyelik süreci 2021'de tamamlanması ile üye sayısı dokuza çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230329/kral-selmandan-suudi-arabistanin-sangay-isbirligi-orgutunun-diyalog-ortagi-statusune-onay-1068886767.html

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