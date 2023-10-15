https://sputniknews.com.tr/20231015/altun-gazetecilere-ve-sivillere-karsi-her-turlu-saldiri-ve-katliami-siddetle-kiniyoruz-1076347610.html

Altun: Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz

Altun: Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz. Yalan... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T11:57+0300

2023-10-15T11:57+0300

2023-10-15T11:57+0300

fahrettin altun

türkiye

gazeteci

gazeteciler

israil-filistin

israil

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065947441_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef88d6d0b4d2be04541b2a09897e2378.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çatışma bölgelerinde muhabir, gazeteci ve medya kurumlarının hedef alınmasının kendilerini derinden üzdüğünü ve endişelendirdiğini belirtti.Fahrettin Altun, "Bu meslektaşlarımızın bazıları gerçeğin peşinde koştukları için maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz. Yalan haber yaymak, yanlış algı yaratmak ve sahadaki gerçekleri saklamak amacıyla gazetecilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Namuslu ve iyi gazetecilik çalışmaları kamunun nazarından saklanmaya çalışılan gerçekleri ortaya koyarak barışa hizmet eder" değerlendirmesinde bulundu.İçinde bulunulan bölgesel çatışma ve kriz döneminde medya üzerinden yapılan bilgi savaşlarının hakikate erişim açısından tehdit oluşturduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:Yayıncıların doğru bilgileri yayınlayarak ve teyitli gerçeklerin aktarımında ısrarcı olarak barışa katkı sunmaları gerektiğini aktaran Altun, kışkırtıcı söylemlere karşı bilhassa dikkatli olmaları ve haber kuruluşlarını istismar etmek isteyenlere fırsat vermemeleri uyarısında bulundu.Altun, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231015/gazzede-olenlerin-sayisi-2-bin-329a-yukseldi-israil-ordusu-olen-7-askerin-daha-ismini-acikladi-1076343894.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin altun, gazeteci, gazeteciler, israil-filistin, israil, saldırı