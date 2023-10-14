https://sputniknews.com.tr/20231014/sunak-israili-desteklemek-icin-akdenize-savas-gemileri-gonderdiklerini-dogruladi-1076325491.html

Sunak, İsrail'i desteklemek için Akdeniz'e savaş gemileri gönderdiklerini doğruladı

Sunak, İsrail'i desteklemek için Akdeniz'e savaş gemileri gönderdiklerini doğruladı

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, büyük çıkarma gemisi RFA Lyme Bay ve RFA Argus gemisinin gelecek hafta bölgeye varacağı... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T10:21+0300

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra'nın İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e 2 Kraliyet Yardımcı Donanması savaş gemisi göndereceğine dair basında çıkan haberleri doğruladı.Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, büyük amfibi saldırı gemisi RFA Lyme Bay ve RFA Argus gemisi, gemide toplam 3 Merlin helikopteri ve bir deniz piyadesi bölüğü ile birlikte, bir sonraki hafta Akdeniz'e ulaşacak. 13 Ekim'den itibaren İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8 Poseidon denizaltı karşıtı devriye uçakları "terörist gruplara silah transferi gibi bölgesel güvenliğe yönelik tehditleri izlemek" amacıyla bölgede keşif uçuşları yapmaya başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/abd-savas-ucaklari-orta-doguya-ulasti-1076324530.html

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ingiltere, londra, rishi sunak, boeing p-8a poseidon uçağı, ingiliz kraliyet donanması, kraliyet donanması, israil, israil-filistin, filistin, hamas