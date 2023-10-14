“Batıda, Ukrayna'nın Batı ittifakı için en önemli öncelik olmaya ve eskiden olduğu gibi ilgi odağı olmaya devam ettiğine dair yemin ediyorlar. Ancak pratikte kaçınılmaz olarak geri planda kalıyor. Birincisi, genel olarak Ukrayna krizi artık bıktırmış durumda, çünkü Kiev'e büyük paralar dökülüyor, Zelenskiy'in talepleri artıyor ve ortada şu ana kadar bir sonuç yok.

İkincisi, Batı, Kiev'in Rusya'yı yenme kabiliyetinden şüphe ediyor ve bu da Batı yardımının ‘boşuna’ harcandığı gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Son olarak, geçen hafta Ortadoğu'da, Filistinlileri destekleyen çok sayıda radikal İslamcının bulunduğu Batı için de dahil olmak üzere belirsiz ve derin sonuçlar doğuran bir kriz patlak verdi. Bu koşullarda kimsenin Ukrayna'ya ayıracak vakti yok."