https://sputniknews.com.tr/20231013/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-bitmis-sayilabilir-1076321172.html
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu bitmiş sayılabilir
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu bitmiş sayılabilir
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun resmen bitmiş sayılabileceğini belirtti. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T21:51+0300
2023-10-13T21:51+0300
2023-10-13T21:51+0300
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ukrayna krizi
vasiliy nebenzya
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Birkaç gündür, Rus ordu birlikleri neredeyse tüm cephe hattı boyunca etkin eylemlere geçti. Bu nedenle, Ukrayna’nın sözde karşı taarruzu resmen bitmiş sayılabilir” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Maalesef bunun bedeli, Kiev rejimi tarafından seferber edilen ve çoğu savaşmak istemeyen on binlerce asker oldu” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/nebenzya-ukraynadaki-tahil-ambarlari-silah-depolari-olarak-kullaniliyor-1076180463.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vasiliy nebenzya
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vasiliy nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu bitmiş sayılabilir
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun resmen bitmiş sayılabileceğini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Birkaç gündür, Rus ordu birlikleri neredeyse tüm cephe hattı boyunca etkin eylemlere geçti. Bu nedenle, Ukrayna’nın sözde karşı taarruzu resmen bitmiş sayılabilir” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Maalesef bunun bedeli, Kiev rejimi tarafından seferber edilen ve çoğu savaşmak istemeyen on binlerce asker oldu” diye ekledi.