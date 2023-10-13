https://sputniknews.com.tr/20231013/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-bitmis-sayilabilir-1076321172.html

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu bitmiş sayılabilir

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu bitmiş sayılabilir

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun resmen bitmiş sayılabileceğini belirtti. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T21:51+0300

2023-10-13T21:51+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Birkaç gündür, Rus ordu birlikleri neredeyse tüm cephe hattı boyunca etkin eylemlere geçti. Bu nedenle, Ukrayna’nın sözde karşı taarruzu resmen bitmiş sayılabilir” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Maalesef bunun bedeli, Kiev rejimi tarafından seferber edilen ve çoğu savaşmak istemeyen on binlerce asker oldu” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/nebenzya-ukraynadaki-tahil-ambarlari-silah-depolari-olarak-kullaniliyor-1076180463.html

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