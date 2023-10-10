https://sputniknews.com.tr/20231010/nebenzya-ukraynadaki-tahil-ambarlari-silah-depolari-olarak-kullaniliyor-1076180463.html
Nebenzya: Ukrayna’daki tahıl ambarları silah depoları olarak kullanılıyor
Nebenzya: Ukrayna’daki tahıl ambarları silah depoları olarak kullanılıyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejiminin silah depolamak için kullandığı tahıl ambarları ile liman altyapısının yok edileceğini belirtti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T00:50+0300
2023-10-10T00:50+0300
2023-10-10T00:50+0300
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Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus ordusunun sivil tesislere saldırmadığını ve sivilleri hedef almadığını, hassas silahın kesinlikle sadece Kiev rejiminin askeri potansiyelini yok etmek için kullanıldığını kaydetti.Rus diplomat, “Eğer Ukrayna, mühimmat ve Batı teçhizatını depolamak için tahıl ambarlarını ve liman altyapısını kullanıyorsa bu, onların da yok edileceği anlamına geliyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231009/abd-basini-biden-atacms-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-eylulde-onay-verdi-1076178034.html
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vasiliy nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, kiev, saldırı, batılı ülkeler, askeri teçhizat
vasiliy nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, kiev, saldırı, batılı ülkeler, askeri teçhizat
Nebenzya: Ukrayna’daki tahıl ambarları silah depoları olarak kullanılıyor
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejiminin silah depolamak için kullandığı tahıl ambarları ile liman altyapısının yok edileceğini belirtti.
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus ordusunun sivil tesislere saldırmadığını ve sivilleri hedef almadığını, hassas silahın kesinlikle sadece Kiev rejiminin askeri potansiyelini yok etmek için kullanıldığını kaydetti.
Rus diplomat, “Eğer Ukrayna, mühimmat ve Batı teçhizatını depolamak için tahıl ambarlarını ve liman altyapısını kullanıyorsa bu, onların da yok edileceği anlamına geliyor” diye konuştu.