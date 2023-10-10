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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231010/nebenzya-ukraynadaki-tahil-ambarlari-silah-depolari-olarak-kullaniliyor-1076180463.html
Nebenzya: Ukrayna’daki tahıl ambarları silah depoları olarak kullanılıyor
Nebenzya: Ukrayna’daki tahıl ambarları silah depoları olarak kullanılıyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejiminin silah depolamak için kullandığı tahıl ambarları ile liman altyapısının yok edileceğini belirtti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus ordusunun sivil tesislere saldırmadığını ve sivilleri hedef almadığını, hassas silahın kesinlikle sadece Kiev rejiminin askeri potansiyelini yok etmek için kullanıldığını kaydetti.Rus diplomat, “Eğer Ukrayna, mühimmat ve Batı teçhizatını depolamak için tahıl ambarlarını ve liman altyapısını kullanıyorsa bu, onların da yok edileceği anlamına geliyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231009/abd-basini-biden-atacms-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-eylulde-onay-verdi-1076178034.html
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vasiliy nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, kiev, saldırı, batılı ülkeler, askeri teçhizat
vasiliy nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, kiev, saldırı, batılı ülkeler, askeri teçhizat

Nebenzya: Ukrayna’daki tahıl ambarları silah depoları olarak kullanılıyor

00:50 10.10.2023
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejiminin silah depolamak için kullandığı tahıl ambarları ile liman altyapısının yok edileceğini belirtti.
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus ordusunun sivil tesislere saldırmadığını ve sivilleri hedef almadığını, hassas silahın kesinlikle sadece Kiev rejiminin askeri potansiyelini yok etmek için kullanıldığını kaydetti.
Rus diplomat, “Eğer Ukrayna, mühimmat ve Batı teçhizatını depolamak için tahıl ambarlarını ve liman altyapısını kullanıyorsa bu, onların da yok edileceği anlamına geliyor” diye konuştu.
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