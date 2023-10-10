https://sputniknews.com.tr/20231010/nebenzya-ukraynadaki-tahil-ambarlari-silah-depolari-olarak-kullaniliyor-1076180463.html

Nebenzya: Ukrayna’daki tahıl ambarları silah depoları olarak kullanılıyor

Nebenzya: Ukrayna’daki tahıl ambarları silah depoları olarak kullanılıyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejiminin silah depolamak için kullandığı tahıl ambarları ile liman altyapısının yok edileceğini belirtti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus ordusunun sivil tesislere saldırmadığını ve sivilleri hedef almadığını, hassas silahın kesinlikle sadece Kiev rejiminin askeri potansiyelini yok etmek için kullanıldığını kaydetti.Rus diplomat, “Eğer Ukrayna, mühimmat ve Batı teçhizatını depolamak için tahıl ambarlarını ve liman altyapısını kullanıyorsa bu, onların da yok edileceği anlamına geliyor” diye konuştu.

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vasiliy nebenzya, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, kiev, saldırı, batılı ülkeler, askeri teçhizat