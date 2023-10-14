https://sputniknews.com.tr/20231014/matviyenko-hindistan-rusya-ile-iliskileri-guclendirmeye-ilgi-duyuyor-1076329170.html

Matviyenko: Hindistan, Rusya ile ilişkileri güçlendirmeye ilgi duyuyor

Matviyenko: Hindistan, Rusya ile ilişkileri güçlendirmeye ilgi duyuyor

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Hindistan’ın Rusya ile ilişkilerin daha da derinleştirilmesine ilgi duyduğunu belirtti. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T13:09+0300

2023-10-14T13:09+0300

2023-10-14T13:12+0300

dünya

valentina matviyenko

hindistan

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

vyaçeslav volodin

sergey lavrov

brics

g20 liderler zirvesi

g20

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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla ile yaptığı görüşmede, Başbakan Narendra Modi'nin Rusya-Hindistan ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine ilgi duyduğunu teyit ettiğini söyledi.Matviyenko, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi enerji sektörü, tarım sektörü, teknoloji ve diğer bazı alanlardaki işbirliğimizin aktif gelişimini vurgulayarak ilişkilerin daha da derinleştirilmesine olan ilgisini dile getirdi” dedi.Matviyenko ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Hintli mevkidaşlarını Rusya’ya davet ettiklerini belirterek, "Gelecek yıl Rusya BRICS'e başkanlık edecek. Ayrıca bir BRICS parlamento forumu da düzenleyeceğiz. Sizi de bu foruma şimdiden davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.Matviyenko liderliğindeki Rus parlamentosundan bir heyet, Hindistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’ne (P20) katılmak üzere 12-14 Ekim tarihleri arasında Hindistan'da bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-ve-hindistan-yil-sonuna-kadar-ticari-odemelerde-rupi-kullanmaya-baslayacak-1064489977.html

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valentina matviyenko, hindistan, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, sergey lavrov, brics, g20 liderler zirvesi, g20, g20 zirvesi