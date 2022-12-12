https://sputniknews.com.tr/20221212/rusya-ve-hindistan-yil-sonuna-kadar-ticari-odemelerde-rupi-kullanmaya-baslayacak-1064489977.html

Rusya ve Hindistan yıl sonuna kadar ticari ödemelerde rupi kullanmaya başlayacak

Rusya ve Hindistan yıl sonuna kadar ticari ödemelerde rupi kullanmaya başlayacak

Hindistan’da yayınlanan Mint gazetesi, Rusya ile yapılan ticaret kapsamında önümüzdeki haftadan itibaren ödemelerde Hindistan rupisine geçilebileceğini yazdı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T17:08+0300

2022-12-12T17:08+0300

2022-12-12T17:08+0300

ekonomi

rusya

hindistan

rupi

ticaret

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Gazetenin Hindistan İhracatçı Kuruluşları Federasyonu (FIEO) Genel Müdürü ve CEO’su Ajay Sahai’ye atıfla verdiği habere göre Hindistan, önümüzdeki haftadan itibaren Rusya ile yapılan ticaret kapsamında ödemelerde Hindistan rupisi kullanabilecek.“Rusya ile ticari işlemlerin yeni ödeme sistemi üzerinden önümüzdeki haftadan itibaren bazı teslimatlar için yapılması bekleniyor” diyen Hint yetkili, ihracatçıların ve ithalatçıların hesap açmak için bankalara başvurmaya başladıklarını ifade etti.Hindistan hükümetinden bir kaynak ise 5 ila 6 Rus bankasının uluslararası ticari ödemeleri kolaylaştırmak adına rupi hesapları açmak için izin aldıklarını aktardı.İsmi açıklanmayan Hint yetkili, “Örneğin, IndusInd Bank'ta altı muhabir hesap (yerel para birimi veya üçüncü bir ülkenin para birimi ile ödeme yapmak için yabancı bir banka tarafından yerleşik bir bankada açılan hesap) açılmış bulunuyor, bu da altı farklı Rus bankasının bankada hesap açtığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.Mint daha önce Rusya ve Hindistan’ın, Batı’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımların ardından geçen ilkbaharda ticari ödemelerde dolar ve euro yerine ulusal para birimlerinin kullanılacağı bir mekanizma oluşturma konusunu görüşmeye başladığını, parasal işlemlerde Çin yuanı dahil olmak üzere üçüncü bir ülkenin para birimini kullanma seçeneğinin de dışlanmadığını yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221205/hindistan-rusyadan-tavansiz-petrol-ithalatini-surdurecek-1064213779.html

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