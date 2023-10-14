Kız kardeşini sınıftan zorla almak istedi: 5 öğretmene saldırdı

Adana'da bir ortaokulda yaşanan olayda iddiaya göre, bir kişi sınıftan kız kardeşini darp ederek çıkartmaya çalıştı.



Bunun üzerine öğretmenler araya girdi ancak şahıs bu seferde öğretmenlere saldırdı.



Saldırgan şahsın görüntüleri olay sırasında orada bulunan öğretmen tarafından kaydedildi.