https://sputniknews.com.tr/20231014/hakan-fidan-almanya-disisleri-bakaninin-ardindan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-gorustu-1076327890.html

Hakan Fidan Almanya Dışişleri Bakanı'nın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Hakan Fidan Almanya Dışişleri Bakanı'nın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmede, Gazze’deki... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T11:48+0300

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Gazze’deki gelişmeler Ankara’nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu dönemde kritik bir görüşme gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmede Gazze’deki durum ele alındı.Alman mevkidaşı ile de görüştüFidan, resmi ziyaret için gittiği Kahire’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la da bir görüşme gerçekleştirdi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü.Görüşmede aynı zamanda Ukrayna ve Karabağ’daki durum da ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/aa-gazze-kentinde-gorevli-haber-ekibine-ulasamadigini-acikladi-1076327277.html

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