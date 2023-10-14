https://sputniknews.com.tr/20231014/aa-gazze-kentinde-gorevli-haber-ekibine-ulasamadigini-acikladi-1076327277.html

AA, Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamadığını açıkladı

AA, Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamadığını açıkladı

Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybettiğini duyurdu. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T11:22+0300

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İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim son 3 saattir tamamen koptuğu açıklandı.İsrail ordusu dün, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1.1 milyon kişinin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.İsrail yönetimi bu sürenin bitiminde bölgeye daha yoğun askeri müdahalede bulunmayı planlıyor.İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231013/israilden-bmye-filistin-bildirimi-24-saat-icinde-guneye-kaydirin-1076294510.html

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aa, anadolu ajansı (aa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazeteci