https://sputniknews.com.tr/20231014/fethiyede-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1076342076.html

Fethiye'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Fethiye'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

sağanak

sağanak yağış

fethiye

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Fethiye'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle zor anlar yaşandı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi.Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-toz-tasinimi-uyarisi-bu-gece-basliyor-1076336546.html

türkiye

fethiye

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sağanak, sağanak yağış, fethiye