https://sputniknews.com.tr/20231014/fethiyede-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1076342076.html
Fethiye'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
Fethiye'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. 14.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-14T22:06+0300
2023-10-14T22:06+0300
2023-10-14T22:06+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
fethiye
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Fethiye'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle zor anlar yaşandı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi.Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.
https://sputniknews.com.tr/20231014/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-toz-tasinimi-uyarisi-bu-gece-basliyor-1076336546.html
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sağanak, sağanak yağış, fethiye
sağanak, sağanak yağış, fethiye
Fethiye'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Fethiye'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.
Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle zor anlar yaşandı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi.
Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.