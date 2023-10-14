https://sputniknews.com.tr/20231014/bdt-zirvesinde-konusan-putin-ulkelerimizde-bir-nazinin-asla-alkislanmayacagini-umuyorum-1076323820.html

BDT Zirvesi'nde konuşan Putin: Ülkelerimizde bir Nazi'nin asla alkışlanmayacağını umuyorum

BDT Zirvesi'nde konuşan Putin: Ülkelerimizde bir Nazi'nin asla alkışlanmayacağını umuyorum

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'nde Kanada parlamentosunda eski bir Nazi askerinin alkışlanarak yüceltilmesini eleştiren Rusya Devlet... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T09:28+0300

2023-10-14T09:28+0300

2023-10-14T09:28+0300

dünya

vladimir putin

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

rusya

azerbaycan

belarus

ermenistan

kazakistan

kırgızistan

moldova

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde sadece devlet başkanlarının katılımıyla yapılan dar kapsamlı toplantıda konuştu.Kanada parlamentosu başkanının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Kanadalı vekillerce alkışlanan Ukraynalı eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın 2. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı savaştığını söylediğine dikkat çeken Putin, "Ne yani, Nazilerin, Hitler'in Ruslara karşı savaştığını bilmiyorlar mı? Bunu gayet biliyorlar. Eğer Ruslara karşı savaştıysa Kanadalılara karşı da savaşmış demektir ve bunu bilmemeleri imkansız. Teorik olarak, Hunka'nın Kanadalıları da öldürdüğü düşünülebilir, zira bildiğiniz gibi Kanada, Hitler karşıtı koalisyondaydı" dedi.Rusya lideri, BDT ülkelerinin parlamentolarında hiçbir zaman bir Nazinin alkışlandığını görmeyeceklerini umduğunu da vurguladı.Batı'nın Kanada'daki vaka karşısındaki tutumunu da eleştiren Putin, bir Nazi'nin parlamentoda alkışlanmasına sessiz kalınmasının Nazizmin küresel ölçekte yeniden canlanmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.'Bazı üyeler katılmasa da BDT etkili bir yapı, Moldova kimliğini yitiriyor'Putin konuşmasında Rusya, Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'dan oluşan BDT'nin bugünkü zirvesine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun katılmamasını eleştirdi.Bazı üye devletlerin çalışmalara katılmamasına rağmen BDT'nin etkili bir yapı olmaya devam ettiğini belirten Putin, özellikle Moldova'daki süreçlere dikkat çekti.Moldova'nın ulusal kimliğini fiilen yitirdiğini, ülkedeki elitlerin kendilerini Rumen olarak gördüğünü anlatan Putin, "Ulusal kimliğin tamamen kaybedilmesi, günümüz Moldova iktidarının tercihi. Ancak tekrar edeyim, onlar böyle istiyor, eğer bu ülkede kendini Moldovalı gören insanlar varsa, Moldova halkı dışında kimse buna engel olamaz" ifadelerini kullandı.'Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalamasına katkı sunmaya hazırız'Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalanması konusuna değinen Putin, taraflara her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ve iki ülkenin Moskova'da müzakerelerde bulunmayı kabul ettiğini söyledi.Rusya lideri, müzakerelerin barış anlaşması imzalanarak sonuçlanması için katkı sunmaya hazır olduklarını da kaydederken seçimin söz konusu ülkelere ait olduğunu da ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/soygu-dunyadaki-durum-bdt-ulkelerinin-guclu-orduya-sahip-olmasini-zorunlu-kiliyor-1075870838.html

rusya

azerbaycan

belarus

ermenistan

kazakistan

kırgızistan

moldova

tacikistan

özbekistan

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vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya, azerbaycan, belarus, ermenistan, kazakistan, kırgızistan, moldova, tacikistan, özbekistan, paşinyan, maya sandu