https://sputniknews.com.tr/20231014/arap-basini-putinin-ukraynaya-yonelik-planlari-zelenskiyi-panikletti-1076338154.html

Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti

Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayınlanan Al Khaleej gazetesi, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T18:33+0300

2023-10-14T18:33+0300

2023-10-14T18:33+0300

vladimir putin

dünya

vladimir zelenskiy

birleşik arap emirlikleri (bae)

ortadoğu

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Gazetede yayınlanan makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Putin'in kış aylarında özel askeri harekata devam etme yönündeki aktif hazırlıklarından endişe duyduğuna dikkat çekildi.“Rusya'nın cephelerdeki hazırlıklarını ve askeri planlarını göz önünde bulunduran Zelenskiy, NATO ile birlikte önümüzdeki kışın nasıl geçeceği konusunda panik içinde” ifadelerine yer verilen yazıda, Moskova'nın kış koşullarında askeri faaliyetleri yürütmeye yönelik bir strateji geliştirdiği, ayrıca Rus birliklerinin halihazırda daha modern silahlara kavuştuğu ve Ukrayna’nın saldırılarına karşı etkili olduğu kanıtlanmış savunma hatlarını güçlendirdiği kaydedildi.Yazarlar ayrıca Kuzey Atlantik İttifakı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzundan hayal kırıklığına uğradığını, ancak Kiev için yıkıcı olan sonuçlara rağmen ne pahasına olursa olsun çatışmayı sürdürmekte ısrar etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.Makalede, “Herkes NATO ve Ukrayna'nın yaralarını daha da derinleştirecek bir kış çatışması bekliyor” vurgusu yapıldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri haziran ayının başından bu yana NATO tarafından eğitilen ve silahlandırılan savaş birimlerini sahaya sürerek Zaporojye, Güney Donetsk ve Artyomovsk istikametlerinde ilerlemeye çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun cephenin hiçbir bölümünde kayda değer bir başarı elde edemediğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231014/bdt-zirvesinde-konusan-putin-ulkelerimizde-bir-nazinin-asla-alkislanmayacagini-umuyorum-1076323820.html

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