https://sputniknews.com.tr/20231014/abd-basini-hamasin-bebekleri-oldurdugunu-soyleyen-gazeteci-yanlis-bilgi-verdigi-icin-ozur-diledi-1076339008.html

ABD basını: Hamas'ın bebekleri öldürdüğünü söyleyen gazeteci, yanlış bilgi verdiği için özür diledi

ABD basını: Hamas'ın bebekleri öldürdüğünü söyleyen gazeteci, yanlış bilgi verdiği için özür diledi

ABD'li gazeteci Sara Sidner, Hamas'ın bebekleri öldürdüğünü söyledikten bir süre sonra yanlış bilgi verdiği için sosyal medya hesabında özür diledi. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T18:52+0300

2023-10-14T18:52+0300

2023-10-14T19:28+0300

dünya

israil

hamas

abd

filistin

gazze

gazze şeridi

batı medyası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103860/77/1038607727_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_be74b76006440d26125646f253e00cbc.jpg

ABD'de popüler gazeteci Sara Sidner, canlı yayında İsrail - Filistin çatışması devam ederken İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü'nden aldığı bilgilere dayanarak, Hamas silahlı güçlerinin İsrailli bebeklerin 'kafasını kestiği' doğruladığını söyledi. Canlı yayın boyunca kaynakların iddiayı doğruladığını söyleyen gazeteci ardından yorum yapan başka bir gazeteci de, Hamas'ın çocukları katlettiği iddialarını devam ettirerek İsrail hükümetinin bu nedenle önceden hiç olmadığı kadar büyük bir operasyona giriştiği de aktardı.Diğer medya kuruluşları da gazetenin iddiasını alıntıladı.Fakat yayından bir gün sonra iddiayı ortaya koyan gazeteci Sara Sidner sosyal medya hesabından, "Dün İsrail Başbakanlığı, biz canlı yayındayken Hamas'ın bebek ve çocukların kafalarını kestiğini doğruladığını söyledi. Bugün ise İsrail hükümeti bebeklerin kafasının kesildiğini doğrulamayacağını söylüyor. Sözlerime daha dikkat etmem gerekiyordu, özür dilerim" açıklamasında bulundu. Devamında gazete de sosyal medya hesabından, "Güncelleme: Yetkili, İsrail'in Hamas saldırında bebeklerin kafalarının kesildiği iddiasını doğrulamayacağını söyledi ve açıklamarıyla çelişti" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden da aynı iddiayı gündeme sunmuş, Beyaz Saray yalanlamıştı Filistinli silahlı grupların İsrailli çocukların kafalarının kesildiği ve rehinelere cinsel saldırıda bulunulduğu yönündeki doğrulanmamış iddiaların sosyal medyada viral hale geldikten sonra, ABD Başkanı Joe Biden da "Teröristlerin çocukların kafasını kestiği resimleri göreceğimi, teyit edeceğimi gerçekten hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullanmıştı. Fakat Joe Biden'ın konuşması ardından ABD merkezli Washington Post'un sorularını yayınlayan bir Beyaz Saray Sözcüsü, "ABD'li yetkililerin ve Başkan'ın bu tür resimleri görmediğini ve bağımsız olarak teyit etmediğini" açıklayarak Başkan ile ters duruma düştü.

https://sputniknews.com.tr/20231009/37-yil-once-biden-israil-olmasaydi-da-abd-bolgede-bir-israil-yaratmak-zorunda-kalacakti--1076170230.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, hamas, abd, filistin, gazze, gazze şeridi, batı medyası