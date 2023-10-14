ABD basını: Hamas'ın bebekleri öldürdüğünü söyleyen gazeteci, yanlış bilgi verdiği için özür diledi
18:52 14.10.2023 (güncellendi: 19:28 14.10.2023)
© AA / Atılgan ÖzdilSahte haber / Yalan haber
© AA / Atılgan Özdil
ABD'li gazeteci Sara Sidner, Hamas'ın bebekleri öldürdüğünü söyledikten bir süre sonra yanlış bilgi verdiği için sosyal medya hesabında özür diledi.
ABD'de popüler gazeteci Sara Sidner, canlı yayında İsrail - Filistin çatışması devam ederken İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü'nden aldığı bilgilere dayanarak, Hamas silahlı güçlerinin İsrailli bebeklerin 'kafasını kestiği' doğruladığını söyledi. Canlı yayın boyunca kaynakların iddiayı doğruladığını söyleyen gazeteci ardından yorum yapan başka bir gazeteci de, Hamas'ın çocukları katlettiği iddialarını devam ettirerek İsrail hükümetinin bu nedenle önceden hiç olmadığı kadar büyük bir operasyona giriştiği de aktardı.
Babies and toddlers were found with their "heads decapitated" in Kfar Aza in southern Israel after Hamas' attacks in the kibbutz over the weekend, a spokesperson for Israel's prime minister says.— CNN (@CNN) October 11, 2023
Follow live updates: https://t.co/cGoa4AQzL6 pic.twitter.com/ukvKfeGeFp
Diğer medya kuruluşları da gazetenin iddiasını alıntıladı.
Fakat yayından bir gün sonra iddiayı ortaya koyan gazeteci Sara Sidner sosyal medya hesabından, "Dün İsrail Başbakanlığı, biz canlı yayındayken Hamas'ın bebek ve çocukların kafalarını kestiğini doğruladığını söyledi. Bugün ise İsrail hükümeti bebeklerin kafasının kesildiğini doğrulamayacağını söylüyor. Sözlerime daha dikkat etmem gerekiyordu, özür dilerim" açıklamasında bulundu.
Devamında gazete de sosyal medya hesabından, "Güncelleme: Yetkili, İsrail'in Hamas saldırında bebeklerin kafalarının kesildiği iddiasını doğrulamayacağını söyledi ve açıklamarıyla çelişti" açıklamasında bulundu.
Yesterday the Israeli Prime Minister's office said that it had confirmed Hamas beheaded babies & children while we were live on the air. The Israeli government now says today it CANNOT confirm babies were beheaded. I needed to be more careful with my words and I am sorry. https://t.co/Yrc68znS1S— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) October 12, 2023
ABD Başkanı Joe Biden da aynı iddiayı gündeme sunmuş, Beyaz Saray yalanlamıştı
Filistinli silahlı grupların İsrailli çocukların kafalarının kesildiği ve rehinelere cinsel saldırıda bulunulduğu yönündeki doğrulanmamış iddiaların sosyal medyada viral hale geldikten sonra, ABD Başkanı Joe Biden da "Teröristlerin çocukların kafasını kestiği resimleri göreceğimi, teyit edeceğimi gerçekten hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullanmıştı.
Fakat Joe Biden'ın konuşması ardından ABD merkezli Washington Post'un sorularını yayınlayan bir Beyaz Saray Sözcüsü, "ABD'li yetkililerin ve Başkan'ın bu tür resimleri görmediğini ve bağımsız olarak teyit etmediğini" açıklayarak Başkan ile ters duruma düştü.