https://sputniknews.com.tr/20231013/venezuela-israilin-suriyeye-yonelik-saldirilari-durumu-daha-da-kotulestiriyor-1076299121.html

Bir ülke daha karşı çıktı: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu daha da kötüleştiriyor'

Bir ülke daha karşı çıktı: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu daha da kötüleştiriyor'

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T11:20+0300

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Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela hükümetinin İsrail'in Suriye'deki Şam ve Halep havaalanlarına düzenlediği füze saldırılarını bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği gerekçesiyle kınadığı belirtildi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20231012/suriye-disisleri-israilin-sam-ve-halepe-saldirilari-saldirganlik-politikasinin-devami-1076290605.html

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filistin

suriye

şam

halep

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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, suriye, şam, halep, venezuela, bombardıman