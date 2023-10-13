https://sputniknews.com.tr/20231013/venezuela-israilin-suriyeye-yonelik-saldirilari-durumu-daha-da-kotulestiriyor-1076299121.html
Bir ülke daha karşı çıktı: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu daha da kötüleştiriyor'
Bir ülke daha karşı çıktı: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu daha da kötüleştiriyor'
Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T11:20+0300
2023-10-13T11:20+0300
2023-10-13T11:23+0300
dünya
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
suriye
şam
halep
venezuela
bombardıman
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Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela hükümetinin İsrail'in Suriye'deki Şam ve Halep havaalanlarına düzenlediği füze saldırılarını bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği gerekçesiyle kınadığı belirtildi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231012/suriye-disisleri-israilin-sam-ve-halepe-saldirilari-saldirganlik-politikasinin-devami-1076290605.html
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Bir ülke daha karşı çıktı: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu daha da kötüleştiriyor'
11:20 13.10.2023 (güncellendi: 11:23 13.10.2023) Abone ol
Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.
Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela hükümetinin İsrail'in Suriye'deki Şam ve Halep havaalanlarına düzenlediği füze saldırılarını bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği gerekçesiyle kınadığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
"Venezuela Hükümeti, İsrail topraklarından fırlatılan ve Suriye'deki Şam ve Halep uluslararası havaalanlarını eş zamanlı olarak vurarak her iki havaalanındaki uçaklara ve pistlere ciddi zarar veren ve onları çalışamaz hale getiren roketler saldırısını şiddetle kınamaktadır.Sivil hedeflere yönelik bu saldırı, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız ve ölümcül askeri eylemlerinin ardından bölgedeki durumu daha da kötüleştiren ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak nitelendirilebilecek bir eylemdir."