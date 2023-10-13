https://sputniknews.com.tr/20231013/uzmanindan-eris-varyanti-icin-maske-uyarisi-1076321325.html

Uzmanından eris varyantı için maske uyarısı

Uzmanından eris varyantı için maske uyarısı

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, tüm solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi eris varyantından korunmak için maske... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T22:09+0300

2023-10-13T22:09+0300

2023-10-13T22:09+0300

koronavirüs

eris

korona

maske

maske zorunluluğu

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Kovid-19 salgını, dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.Mutasyona uğrayan koronavirüs, şimdi de eris varyantıyla gündemde. Varyant, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla kapalı ortamda oluşan yakın temas sonucu Türkiye'de de görülmeye başladı.Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kılıç, söz konusu varyantın hastalandırma özelliğinin düşük olmasına rağmen, bulaştırıcı etkisinin yüksek olduğunu aktardı.Risk gruplarının hastaneye yatış oranında artış olduğuna işaret eden Kılıç, "Otoriteler, henüz endişe edici bir durumun söz konusu olmadığını, ölümlerde önemli artış olmadığını ifade ediyor ancak daha kötü mutasyonların çıkmaması ve daha ciddi sağlık sorunları oluşmaması için tedbir alınması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Kılıç, varyantın, diğer Kovid-19 varyantları gibi solunum damlacıkları yoluyla bulaştığını anlatırken, belirtiler arasında daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu ifade etti. 'Enfeksiyonunu doğrulamanın en kesin yolu PCR testi'Varyantın özellikle 65 yaş üzeri, bağışıklığı baskılanmış veya kronik hastalığı olan kişilerde, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları belirtilerine neden olabileceğine dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:Kılıç, güçlü bir bağışıklık için de sağlıklı beslenme, bol su içme ve yeterli uyumanın önemli olduğunu belirtti.Kovid enfeksiyonunu doğrulamanın en kesin yolunun ise PCR testi yaptırmak olduğuna işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

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eris, korona, maske, maske zorunluluğu, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını