https://sputniknews.com.tr/20231013/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-rusya-olimpiyat-komitesini-men-etti-1076291489.html

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi’ni men etti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi’ni men etti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi’ni (ROC) Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye olimpiyat konseylerini komiteye dahil etmesi... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T00:32+0300

2023-10-13T00:32+0300

2023-10-13T00:32+0300

ukrayna krizi

uluslararası olimpiyat komitesi

uluslararası olimpiyat komitesi

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc) sporcular komisyonu

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

mark adams

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IOC İletişim Direktörü Mark Adams, basın mensuplarına açıklamasında, “ROC’un, dört olimpiyat konseyini üyeliğe dahil etme kararı anlaşmanın ihlalidir, çünkü Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü etkiliyor. ROC, yeni bir karara kadar men edildi. Bu kuruluş artık ulusal olimpiyat komitesi olarak faaliyet gösteremez ve IOC’tan fon alamaz” ifadesini kullandı.ROC: Sporcularımızın çıkarlarını koruma hakkımızı saklı tutuyoruzRusya Olimpiyat Komitesi (ROC), Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) men kararını değerlendirdi.ROC’un açıklamasında, “Bugün IOC, bariz siyasi motivasyona sahip ve ters etki yapan yeni bir karar aldı. Böylelikle, Şubat 2022’de fiili olarak yapılanlar, hukuki olarak güvence altına alınmış oldu. Büyük çoğunluğu hâlâ asılsız olarak uluslararası müsabakalardan uzaklaştırılmış olan Rus sporcular bu adımdan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Tarafsızlık statüsü değişmez kalıyor” ifadesine yer verildi.ROC, uluslararası spor hareketinin bir parçası olarak kendi çıkarlarının yanı sıra, Rus sporcuların ve spor kuruluşlarının çıkarlarını koruma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.Rus Dışişleri: IOC’un kararı siyasi amaçlıydıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, IOC’un Rusya’yı komiteden men etme kararının ABD’nin baskısıyla alındığını belirtti.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, "IOC İcra Komitesi’nin Rusya Olimpiyat Komitesi’ni men etme kararının, örgüt içinde ABD’nin baskısıyla ivme kazanan yıkıcı süreçlerin yeni bir kanıtı. Uluslararası spor yetkililerinin bu tür siyasi amaçlı eylemleri, tüm dünya sporunun aşınmasına yol açıyor” ifadesine yer verildi.Batı’nın, spor gündeminde uyguladığı çifte standartlarının “Rus sporcuların haklarının ve sonuçta temel insan haklarının bariz ihlali” olduğunu kaydeden Zaharova, “Rus sporcuların haklarını savunmak için gerekli tüm uluslararası hukuk araçlarını kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/rusyadan-ioc-baskani-bacha-g20-zirvesinde-cifte-oyun-suclamasi-1063517708.html

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