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Rusya’dan IOC Başkanı Bach’a ‘G20 Zirvesi’nde çifte oyun’ suçlaması
Rusya’dan IOC Başkanı Bach’a ‘G20 Zirvesi’nde çifte oyun’ suçlaması
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı konuşmasını “çifte oyun”... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T22:41+0300
2022-11-16T22:41+0300
dünya
rusya
rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko
g20
toplantı
konuşma
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IOC Başkanı Thomas Bach, G20 liderlerine seslenerek sporun siyasallaştırılmasını kınadı ve Bali’deki zirvenin sonuç belgesine 'spor tarafsızlığı' ile maddeyi ekleme çağrısında bulundu.Bach’ın çağrısını değerlendiren Çernışenko, “Thomas Bach’ın G20’de yaptığı ve uluslararası sporun siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanılmaması gerektiği yönündeki açıklamaları gerçeklerden uzak. Bach ve diğer yetkililerin eliyle Rus sporcuların mümkün olan tüm uluslararası yarışmalardan uzaklaştırılmasından, Paralimpik sporcuların da büyük kısmı antrenman için Çin’e geldiği halde Pekin Olimpiyatları’na alınmamasından bir yıl bile geçmedi. Bach’ın ağzından Rus söylemi, aydınlanma sonucu değil” ifadesini kullandı.Çernışenko, “Bach’ın kulvarda dağıttığı emirler üzerine, uluslararası federasyonlar tüzüklerinde değişiklikler yaparak saflarından Rusya spor federasyonlarını ihraç etmek için emsaller yaratıyor. Bach’ın G20’deki konuşması, ikili bir oyun ve banal biçimde işler yolundaymış gibi gösterme çabası. Bunun kanıtı, G20 sonuç bildirgesinde IOC’un teklifinin yer almaması” dedi.
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rusya, rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, g20, toplantı, konuşma
rusya, rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, g20, toplantı, konuşma

Rusya’dan IOC Başkanı Bach’a ‘G20 Zirvesi’nde çifte oyun’ suçlaması

22:41 16.11.2022
© AP Photo / Leon NealEndonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi
Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Leon Neal
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Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı konuşmasını “çifte oyun” olarak nitelendirdi.
IOC Başkanı Thomas Bach, G20 liderlerine seslenerek sporun siyasallaştırılmasını kınadı ve Bali’deki zirvenin sonuç belgesine 'spor tarafsızlığı' ile maddeyi ekleme çağrısında bulundu.
Bach’ın çağrısını değerlendiren Çernışenko, “Thomas Bach’ın G20’de yaptığı ve uluslararası sporun siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanılmaması gerektiği yönündeki açıklamaları gerçeklerden uzak. Bach ve diğer yetkililerin eliyle Rus sporcuların mümkün olan tüm uluslararası yarışmalardan uzaklaştırılmasından, Paralimpik sporcuların da büyük kısmı antrenman için Çin’e geldiği halde Pekin Olimpiyatları’na alınmamasından bir yıl bile geçmedi. Bach’ın ağzından Rus söylemi, aydınlanma sonucu değil” ifadesini kullandı.
Çernışenko, “Bach’ın kulvarda dağıttığı emirler üzerine, uluslararası federasyonlar tüzüklerinde değişiklikler yaparak saflarından Rusya spor federasyonlarını ihraç etmek için emsaller yaratıyor. Bach’ın G20’deki konuşması, ikili bir oyun ve banal biçimde işler yolundaymış gibi gösterme çabası. Bunun kanıtı, G20 sonuç bildirgesinde IOC’un teklifinin yer almaması” dedi.
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